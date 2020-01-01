Олеся Максименко Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Министр культуры Пермского края покидает должность Преемник Вячеслава Торчинского пока неизвестен Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшее время глава минкульта Пермского края Вячеслав Торчинский покинет пост и возглавит дирекцию строительства нового здания Пермской художественной галереи. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил «Коммерсант-Прикамье».

В разговоре с «Новым компаньоном» Вячеслав Торчинский подтвердил эту информацию:

«Это решение губернатора. Он считает, что я должен возглавить это важнейшее направление работы».

Вячеслав Торчинский занимает должность министра культуры Пермского края с 2018 года. Пока неизвестно, кто вместо него возглавит ведомство.

Добавим, галерея появится рядом с Речным вокзалом. Общая площадь помещений составит более 20 тыс. кв. м. В них разместятся выставочные залы, образовательный центр, научный архив, библиотека и реставрационные мастерские.

Контракт на разработку рабочей документации и ведение строительно-монтажных работ на объекте «Пермская государственная художественная галерея» был заключён в марте 2021 года. Подрядчик — ООО «ЛимакМаращСтрой». Цена контракта составила 4,2 млрд руб. Новую галерею планируется открыть в 2023 году.

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