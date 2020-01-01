Подписан контракт на строительство здания Пермской художественной галереи Цена контракта составляет 4,2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект размещения художественной галереи на площадке завода им. Шпагина

Архив ИД «Компаньон»

Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт с ООО «ЛимакМаращСтрой» на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской художественной галереи. Генподрядчик был определён в ходе открытого конкурса. Цена контракта составляет 4,2 млрд руб.

«По поручению губернатора Дмитрия Махонина, работы будут вестись под особым контролем министерства строительства Пермского края», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На разработку рабочей документации подрядчику отведено восемь месяцев. На строительно-монатжные работы — два года. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в третьем квартале 2023 года. Здание будет построено на территории «Завода им. Шпагина» (ул. Советской, 1).

Напомним, новое здание галереи — один из приоритетных проектов «Пермь-300», реализуемых к юбилею города.

Площадь нового здания составит 21,6 тыс. кв. м. Это в семь раз больше той, на которой сегодня размещаются экспозиции и хранилища художественного музея. С вводом в эксплуатацию нового здания у галереи появятся помещения для размещения новых экспозиций графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, советского искусства, русской скульптуры, истории музея, народного искусства Пермского края и других.

В новом здании также планируется открыть образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.





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