Подписан контракт на строительство здания Пермской художественной галереи
Цена контракта составляет 4,2 млрд руб.
Управление капитального строительства Пермского края заключило контракт с ООО «ЛимакМаращСтрой» на разработку рабочей документации и строительство нового здания Пермской художественной галереи. Генподрядчик был определён в ходе открытого конкурса. Цена контракта составляет 4,2 млрд руб.
«По поручению губернатора Дмитрия Махонина, работы будут вестись под особым контролем министерства строительства Пермского края», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.
На разработку рабочей документации подрядчику отведено восемь месяцев. На строительно-монатжные работы — два года. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в третьем квартале 2023 года. Здание будет построено на территории «Завода им. Шпагина» (ул. Советской, 1).
Напомним, новое здание галереи — один из приоритетных проектов «Пермь-300», реализуемых к юбилею города.
Площадь нового здания составит 21,6 тыс. кв. м. Это в семь раз больше той, на которой сегодня размещаются экспозиции и хранилища художественного музея. С вводом в эксплуатацию нового здания у галереи появятся помещения для размещения новых экспозиций графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, советского искусства, русской скульптуры, истории музея, народного искусства Пермского края и других.
В новом здании также планируется открыть образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
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