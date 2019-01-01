Мария Сыропятова Евгения Пастухова журналист Елена Лодыгина журналист Коронация губернатора Инаугурация главы Прикамья Дмитрия Махонина перенесена в связи с его болезнью Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Судьба испытывает нового губернатора Прикамья вот уже восемь месяцев, подкидывая одну нетривиальную задачку за другой. Вместо активных путешествий по территориям весной и раздачи разного рода благ — заседания штаба по борьбе с коронавирусом и непопулярные решения, вместо профицита бюджета — дефицит, вместо инаугурации — изоляция, вместо шаблонов — тянущаяся неопределённость.

Через три дня после победы на выборах Дмитрий Махонин заболел тем самым вирусом, борьба с распространением которого ознаменовала начало его предвыборной кампании. А вслед за ним эпидемия накрыла политические элиты всех уровней. COVID-19 подтвердился у замглавы администрации Николая Иванова, членов семьи другого заместителя главы администрации Александра Смертина, мэра Березников Сергея Дьякова, депутата Госдумы Игоря Сапко и других политиков. Складывается впечатление, что после того, как в коронавирусе публично признался Махонин, остальные расслабились и тоже позволили себе вынести в паблик результаты теста на вирус.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подтвердил, что заболеваемость в регионе начала расти. И если не будут приняты соответствующие меры профилактики, то может возникнуть взрывной характер распространения COVID-19.

Коронавирус проник не только в администрацию губернатора. По данным Министерства здравоохранения Пермского края, на утро 17 сентября хотя бы один случай коронавируса выявлен в 59 классах 35 школ региона. Пермские университеты начали переводить часть студентов на дистанционное обучение: среди них уже медицинский, гуманитарно-педагогический и классический университеты. На карантин также ушли футбольный клуб «Амкар» и гандбольный клуб «Пермские медведи».

Рост заболеваемости

На заседании оперштаба 18 сентября главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев заявил, что «росту заболеваемости способствовало несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий». «Настораживает динамика развития заболеваемости в последние три недели», — отметил он.

Кроме того, в последние три недели в Пермском крае растёт количество коек, занятых пациентами с коронавирусом, отмечает член оперштаба по борьбе с коронавирусом, учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Если 24 августа в больницах Прикамья с COVID-19 одновременно находились 444 пациента, то к 16 сентября их стало более 1 тыс. человек. «В конце августа и первой половине сентября выросло число социальных контактов, — отмечает Дмитрий Жебелев. — Многие вернулись из отпусков, начались учебные занятия в школах, а значит, вырос риск заболеть. Его можно снизить, если соблюдать меры безопасности — носить маски, сохранять социальную дистанцию 1,5 м и избегать массовых мероприятий».

Что касается массового заражения политиков, то пока, по мнению Жебелева, это информационный шум: «Если заболевает дворник или сотрудник гардероба, то никто об этом может и не узнать. Другое дело — губернатор, это вызывает большее внимание».

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю считают, что пока речь идёт о сезонном росте заболеваемости ОРВИ. «На самом деле о второй волне коронавируса мы не говорим, сейчас лишь наблюдаем сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями, который характерен для этого периода года, что связано с формированием детских и взрослых коллективов, — комментирует ситуацию заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт. — Но этот год осложняется ещё и тем, что присоединяется циркуляция новой коронавирусной инфекции».

Страх закрытия

На заседании оперштаба было принято решение усилить контроль за ношением масок и перчаток. Дмитрий Махонин поручил минпрому провести работу с собственниками торговых центров и торговых сетей. Если не будет соблюдаться режим, оперштаб будет вынужден закрывать общественные пространства. То же самое касается промышленных предприятий.

Вместе с тем, по данным источников «Нового компаньона», оперштаб уже обсуждает возвращение некоторых ограничений. Возможно, отменят массовые мероприятия (те, которые можно отменить), вернут запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов.

В Роспотребнадзоре это пока отрицают. «Управление Роспотребнадзора на заседаниях оперативного штаба регулярно вносит предложения о проведении тех или иных противоэпидемических мероприятий, но сегодня речи о введении каких-то дополнительных ограничений не идёт, — отмечает Наталья Вольдшмидт. — Наше управление считает необходимым поддержание масочного режима и соблюдение дистанцирования. Введение дополнительных ограничений возможно лишь в том случае, если в регионе произойдёт рост заболеваемости. Тогда соответствующее решение будет принимать оперштаб при губернаторе».

Эксперты отмечают, что бизнес точно не выдержит очередного карантина. «Любые ограничения для экономики болезненны, — говорит вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова. — Почти все, кто «выжил» весной и летом, сейчас находятся в тяжёлом состоянии и с опасением смотрят в будущее. Ношение масок, перчаток, обеззараживание воздуха и очистка поверхностей — это требования, к которым бизнес приноровился. Но за клиентов и соблюдение ими этих требований отвечать сложно, особенно за тех, кто не хочет их выполнять». По мнению Елены Гилязовой, ограничения на ведение бизнеса неминуемо приведут к увеличению количества «невыживших» и сокращению числа рабочих мест.

Вероятность закрытия на масштабные карантины детсадов и школ Дмитрий Жебелев считает не очень высокой: «По данным международных исследований, дети младше 15 лет заболевают реже, в большинстве случаев переносят заболевание бессимптомно и реже заражают других. Но никакие ограничения, кроме самых жёстких, не справятся лучше, чем коллективное соблюдение обычных санитарных требований».

Риски контроля

При этом резкий всплеск заболеваемости среди политических элит вряд ли связан с тем, что выборы закончились, полагает политтехнолог (и врач по образованию) Виктор Соколов. Очевидно, что контроль за распространением вируса потерян задолго до старта кампании. Уже давно никто не проводит эпидемиологические расследования, не устанавливается круг контактных лиц. И это, по его словам, значит, что распространение неподконтрольное. При этом несложно заметить (количество заболевших каждый день примерно одинаковое), что минздрав занимается «управляемой статистикой».

При этом для политиков такого уровня, которые на прошлой неделе рапортовали о том, что заболели, система ответственности должна быть на первом месте. «Одно дело — наше окружение, оно небольшое. Другое дело — публичные люди с широким кругом общения», — отмечает Виктор Соколов.

Поскольку политические процессы не останавливаются, а главные политические администраторы на время выбыли из офлайна, в ряде территорий ситуация может выйти из-под контроля. Фактически все решения в этой сфере сегодня замкнул, по его словам, Александр Смертин, и его некому заменить. Риски есть в Березниках, Куеде и традиционно непослушной Большой Соснове.

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