Михаил Суслов «Не прошёл — значит не прошёл» Кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин не преодолел муниципальный фильтр Поделиться Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги проверки подписей муниципальных депутатов.

Успешно проверку прошли:

— самовыдвиженец, врио губернатора Дмитрий Махонин (107 подписей в 41 муниципалитете)

— представитель «Патриотов России» Евгений Козлов (107 подписей в 37 муниципалитетах)

— кандидат от ЛДПР Олег Постников (107 подписи в 37 муниципальном образовании)

— кандидат от КПРФ Ксения Айтакова (105 в 41 муниципальном образовании).

У кандидата от «Справедливой России» Александра Репина засчитали только 101 подпись в 31 муниципалитете. Таким образом, он не прошёл и по необходимому минимуму (102) и представительству в территориях (35).

Александр Репин, кандидат в губернаторы Пермского края от «Справедливой России»:

— Не прошёл, значит, не прошёл. Пермский край лишился народного губернатора, который не увёл бы ни копейки денег из края, который хотел совместно с Махониным выполнить все его программы.

Кроме того, Александр Репин указывает на нелогичность муниципального фильтра:

«Если депутат поставил несколько подписей, то он доверяет сразу же нескольким кандидатам в губернаторы. Он же хочет разобраться, кто будет лучше в течение избирательной кампании»

Репин также отметил, что никаких митингов его команда организовывать не будет, но если люди, которые выйдут на возможные митинги, попросят его выступить, то он сделает это.

Напомним, выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября.

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