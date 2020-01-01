Жители Пермского края наблюдали огромный метеорит Небесное тело видели также в Казани, Ижевске и Йошкар-Оле Поделиться Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края увидели большой падающий метеорит

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Вечером 17 ноября в социальных сетях начали появляться видео, как небесное тело пронеслось по ночному небу, затем вспыхнуло и исчезло. Момент запечатлели авторегистраторы в нескольких городах: Перми, Ижевске, Казани и Йошкар-Оле.

Специалисты предполагают, что это был метеорит, причём весьма крупный (около 1 м в диаметре), сообщает Пятый канал. Это астрономическое событие уже называют сенсацией, немногим уступающей падению космического тела в Челябинске в 2013 году.

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