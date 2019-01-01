Евгения Пастухова выпускающий редактор Расфасовка портфелей Какой управленческий стиль исповедует новый врио губернатора Дмитрий Махонин, и как он будет формировать команду Поделиться Поделиться Твитнуть

Назначенный врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин уже на первой неделе своего управления регионом инициировал кадровые рокировки. Советником по СМИ и PR на этой неделе будет назначен начальник управления общественных отношений Пермской гордумы Станислав Шубин. По информации «Нового компаньона», он уже принимает участие в совещаниях краевой администрации в новом качестве.

Кроме того, на работу в администрацию Пермского края перешёл секретарь крайизбиркома Александр Смертин. В четверг, 13 февраля, Смертин уже уволился из избиркома «в связи с переходом на новую работу». А на следующий день, 14 февраля, Махонин подписал распоряжении о его назначении и.о. заместителя руководителя администрации губернатора, руководителя департамента внутренней политики. При этом сразу несколько источников полагают, что он будет курировать в том числе и блок взаимодействия с территориями, поскольку хорошо разбирается в этой теме. Равно как и в тонкостях избирательного процесса, а в этом году состоится несколько кампаний федерального, регионального и местного уровня. В перспективе Смертин, скорее всего, возглавит администрацию.

Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье», по собственному желанию ушёл советник губернатора по здравоохранению Анатолий Зубарев. «У Зубарева было позиционирование, чётко зависящее от губернатора, — говорит один из собеседников. — Сейчас, после того как был назначен вице-премьер, курирующий здравоохранение (Сергей Никифоров), у них сложилась ситуация двойного администрирования. И в этой конструкции уход Зубарева мог быть запрограммирован ещё [предыдущим губернатором] Максимом Решетниковым». А в понедельник, 17 февраля, уволилась руководитель аппарата правительства и ближайшая соратница экс-губернатора Максима Решетникова Елена Лопаева. Её место пока занял директор департамента документационного обеспечения Семён Давыдов. Плюс также по собственному желанию ушёл замглавы аппарата Назим Султанов. Лопаева и Султанов, по данным источников, планируют вернуться в Москву.

Медленно и верно

Собеседники «Нового компаньона» полагают, что Дмитрий Махонин будет менять команду постепенно. Хотя бы потому, что своей полноценной команды (в отличие, например, от экс-губернатора Виктора Басаргина) у него нет. «Смена команды — это дело времени, — рассуждает политический консультант Алексей Чусовитин. — Можно организовать это в виде спецоперации, а можно проводить медленно и размеренно. Время позволяет Дмитрию Махонину не торопиться. Надо втянуться. Если сейчас всех поувольнять, вообще всё зависнет, а претензии будут уже ему лично». Отметим, что аналогичным образом (постепенно) за время своего управления регионом всю команду, доставшуюся в наследство от Юрия Трутнева, сменил Олег Чиркунов.

Максим Решетников во время инстаграм-конференции заявил, что попросил коллег продолжить проекты, которые начаты, и «помочь Дмитрию Николаевичу». Однако тогда он сказал, что по личным обстоятельствам может уйти пара членов команды, но «им можно найти замену в текущей конфигурации». Впрочем, уже набралось больше чем два. Кроме Лопаевой и Султанова заявление об уходе якобы написал ещё один москвич, директор ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев.

Впрочем, все опрошенные «Новым компаньоном» эксперты хором говорят: уедут все москвичи. И часть из них, рассказывает источник, уже обозначили свои планы и попросили найти им сменщиков. «У них нет перспектив, чтобы оставаться на полгода, — говорит он. — Они же это понимают. Что такое полгода? За полгода всё изменится, всё равно им найдётся замена. Зачем ждать так долго?»

Пока кадровая логика Махонина состоит в том, чтобы, по выражению собеседника, «заводить людей параллельно». Советник и пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко параллельно работает со Станиславом Шубиным, заместитель главы администрации губернатора Дмитрий Пучко и глава администрации Леонид Политов — с Александром Смертиным. Дело в том, говорят сразу несколько собеседников, что Пучко и Левченко — в ближнем круге экс-губернатора, и рано или поздно он заберёт их в Москву. И, скорее всего, это случится раньше сентябрьских выборов губернатора. «Дарье Решетников доверяет и ни с кем другим работать не сможет. Так же как и она не сможет работать ни с каким другим губернатором», — полагает собеседник. Да и Махонину в ближнем круге нужны люди, которым он сможет довериться.

Тем не менее элиты, по словам экспертов, ждут, что он избавится как минимум от токсичных людей. И, по отзывам сразу нескольких политиков, лакмусовой бумажкой для них станет замена вице-премьера Антона Удальёва. Со слишком многими группами влияния он испортил отношения. А некоторые и вовсе упрекнули его в некомпетентности. Кроме того, говорят собеседники, между давними партнёрами Махониным и Удальёвым некогда пробежала чёрная кошка. Основанием для конфликта стало уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками РСТ. Со временем конфликт был сглажен, но осадок остался. Разумеется, никто не ждёт, что губернатор уволит вице-премьера (который в своё время появился в правительстве стараниями Махонина и главы ФАС РФ Игоря Артемьева) в никуда. Но все собеседники настаивают, что в правительстве его быть не должно. Кстати, о ресурсах нового губернатора будут судить в том числе и по тому, прекратят ли преследование сотрудников РСТ в рамках этого уголовного дела.

Кроме того, собеседники полагают, что со временем Дмитрий Махонин изменит структуру правительства (девять вице-премьеров — это много), а также откажется от совмещения с постом премьер-министра. А всё потому, что он исповедует другой управленческий стиль.

Больше политики

В целом, по меткому выражению одного из собеседников, отношение элит к Махонину пока можно описать фразой «сдержанный оптимизм». Один из собеседников охарактеризовал нового врио так: «Он неистеричный, уравновешенный человек, который может взять паузу на обдумывание. Он не кидается стульями, не говорит тихо с целью угрозы, громко с целью оскорбления, склонен прислушиваться к мнению специалистов и делегировать полномочия. Разумеется, он не будет делегировать бесконечно, но и замыкать все процессы на себе тоже не станет».

«Для него система важнее, чем исполнители. Личностный фактор исключается, — говорит собеседник, который имел опыт совместной работы с Махониным. — Все решения принимаются, если его поддерживают минимум две стороны». Он добавляет, что темп работы у Махонина — ещё выше, чем у его предшественника. «Это вопрос делегирования, — соглашается другой политик. — Одно дело, когда ты один администрируешь все процессы, вникая во все детали. И другое дело, когда ты разделяешь ответственность, а потом только контролируешь исполнение в определённые периоды».

При этом, в отличие от Максима Решетникова, у Махонина не будет проблем с политическим администрированием. «Максим Решетников доверял только цифрам, а Махонину нравится общение и внимание», — отмечает один из источников. К тому же у него есть политический опыт, добавляет политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов, подразумевая кампанию партии «Яблоко» в 2016 году. Он отмечает, что Махонин — не технократ, и это его ключевое отличие от предшественника. Махонин, по его словам, представляет собой «смесь силовика и гражданского специалиста (ФАС — контрольно-надзорное ведомство)». «Он в большей степени политик, чем предыдущий губернатор», — заключает Иванов.

Точками опоры, по мнению многих собеседников, для Дмитрия Махонина станут глава ФАС Игорь Артемьев (по некоторым данным, близкий к главе «Роснефти» Игорю Сечину) и собственно Максим Решетников. «Этого пока достаточно», — говорит собеседник.

Интересно, что Дмитрий Махонин стал первым губернатором за последние 10 лет, который не встречался (после протокольного собеседования у Владимира Путина) с вице-премьером правительства РФ Юрием Трутневым. «Даже Басаргин встречался», — говорит источник в окружении вице-премьера. Вместе с тем, по данным другого собеседника, у Дмитрия Махонина состоялась встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Краеугольным камнем пока остаётся партийная принадлежность Махонина. Дело в том, что, согласно региональному законодательству, кандидат в губернаторы должен выдвигаться исключительно от какой-либо партии. Президиум «Единой России» на заседании 10 февраля уже выразил готовность поддержать его. Однако Махонину, считают эксперты, всё же лучше пойти самовыдвиженцем, чтобы не брать на себя негатив по отношению к партии власти. И здесь уже возникает вопрос изменения закона «О выборах губернатора Пермского края». Хотя, говорит один из политтехнологов, «дорожную карту» всё равно определят федералы. Они же пришлют и технолога. И Махонин не сможет от него отказаться.

Вас я попрошу остаться

При этом сами выборы Дмитрий Махонин выиграет без особого труда. «Он родом из провинции, молод, у него сложился образ правдоруба (который мог ставить жёсткие вопросы перед властью), — рассуждает политический консультант Алексей Чусовитин. — Сравнивая его с предыдущими руководителями региона, я вижу его отличие в том, что он гораздо ближе к народу. И на посту губернатора его «народность» будет выходить на первый план. История о том, как он проехал в электричке без камер, — она об этом». Чусовитин считает, что главное в кампании Махонина — это легитимность. 55—60% голосов в первом туре ему хватит. И это, по его словам, должна быть «модная и современная кампания».

Другой вопрос, что люди разуверились в том, что власть действительно хочет сделать для них что-то хорошее, рассуждает Николай Иванов. «Все с восторгом встречают каждого нового губернатора, а потом наступает разочарование, — говорит политический консультант. — И потому важно, чтобы Дмитрий Махонин отработал полные два срока. По моим данным, он давно хотел вернуться в Пермский край, и это даёт надежду, что в Москве он уже наработался и планирует задержаться в Перми. Частая смена губернаторов не способствует развитию региона, поскольку инвесторам нужны гарантии, что правила игры не изменятся».

Собеседники «Нового компаньона» уверяют, что, в отличие от Максима Решетникова (когда сразу было понятно, что в Пермский край он ненадолго), Дмитрий Махонин приехал сюда минимум на два срока. Да и во время представления врио губернатора сам заметил, что горизонт планирования должен быть на шесть—восемь лет. Это даёт основания полагать, что именно на столько он и задержится.

Отметим также, что все опрошенные «Новым компаньоном» эксперты однозначно утверждают: Дмитрию Махонину предстоит проанализировать все анонсированные Максимом Решетниковым проекты. «Махонин чётко понимает: наследство, которое ему досталось, представляет собой малоподъёмную ношу, — говорит один из политиков. — Все проекты завершить будет сложно: нет ни ресурсов, ни времени. От чего-то всё равно придётся отказаться. Но в то же время сделать это надо так, чтобы не испортить отношения с министром экономического развития, который во многом будет формировать KPI для губернаторов. И Махонину нужно будет пройти по грани».

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