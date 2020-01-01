Мария Сыропятова В мэрии Перми уточнили причину планируемого изъятия участков у Центрального рынка Они нужны для переустройства инженерных коммуникаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория предполагаемого изъятия. Фото: yandex.com/maps/

Необходимость изъятия небольшой территории Центрального рынка «обусловлена переустройством инженерных коммуникаций». Об этом «Новому компаньону»рассказали в администрации Перми со ссылкой на департамент дорог и благоустройства. При этом там подтвердили, что под резервирование и изъятие попадает только часть указанных земельных участков на ул. Пушкина, 104 — а именно 466 кв. м из общей площади в 9,7 тыс. кв. м.

«Снос объекта капитального строительства «Центральный №1» не предусмотрен», — пояснили в мэрии.

Напомним, ранее мэрия обнародовала список земельных участков, попавших под резервирование и изъятие для муниципальных нужд как часть проекта планировки территории, утверждённый администрацией Перми.

Источник «Нового компаньона» рассказал, что резервирование и изъятие не затрагивает ни капитальных, ни торговых объектов на Центральном рынке:

«Это узкая полоска земли вдоль ул. Пушкина. Она расположена уже фактически на территории общего пользования: на дорожном полотне и тротуарах».

При этом в проект строительства могут быть внесены изменения, в результате которых границы резервирования и изъятия могут быть откорректированы в пользу собственников.

Напомним, что о планах мэрии на изъятие шестидесяти земельных участков стало известно в ноябре 2020 года. В администрации Перми связывали это с необходимостью строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и ш. Космонавтов с мостовым переходом через р. Данилиху в Перми.

Проект уже направлен на госэкспертизу, а само строительство может начаться в наступившем году. Общий объём затрат только этого участка обойдётся бюджетам всех уровней примерно в 7 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.