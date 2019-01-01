Максим Решетников назначен министром экономического развития РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 января огласил состав нового правительства. Губернатор Прикамья Максим Решетников был представлен президенту России Владимиру Путину на должность министра экономического развития РФ. Соответствующий указ должен быть подписан в ближайшее время.

Напомним, Максим Решетников возглавляет Пермский край с 6 февраля 2017 года. Ранее он работал в правительстве Москвы на должностях первого заместителя руководителя аппарата и руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.