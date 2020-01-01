Олеся Максименко Олег Чиркунов назвал причины продажи пермской торговой сети «Семья» Решение было принято не из-за финансовых причин Поделиться Поделиться Твитнуть

гипермаркет Семья

Константин Долгановский

Создатель и владелец пермской торговой сети «Семья» Олег Чиркунов объяснил решение продать этот актив из-за «постоянного нахождения в зоне риска».

«Понимаете, когда-то надо спокойно спать ночью. Ведя продовольственный бизнес, ты постоянно находишься в зоне риска. У тебя есть магазины, три тысячи работников. Риски пожаров, терактов, отравлений. Допустим, один человек, который делает салат на производстве, придёт больной, занесёт какую-нибудь заразу, отравятся десятки людей. Общество не прощает таких ошибок», — рассказал бизнесмен порталу 59.ru.

Кроме того, по словам Олега Чиркунова, со стороны ООО «Лента» поступило предложение купить «Семью» как единый проект: со всеми сотрудниками и реализуемыми проектами

«Нам важно, в том числе с точки зрения работы ТРК «Семья», что гипермаркет продолжит существовать в таком формате. Продуктовый гипермаркет — это очень крутой якорь для торгового центра. Поэтому, когда появился покупатель с таким пакетным предложением, мы особо не раздумывали. Это было то, чего мы хотели», — резюмировал бизнесмен.

Напомним, летом 2021 года ООО «Лента» завершила сделку по покупке Группы компаний «Семья» за 2,45 млрд руб. В течение года с момента приобретения пермской сети «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников «Семьи».

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