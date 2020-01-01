«Лента» завершила сделку по приобретению сети «Семья» Доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в крае увеличилась до 7% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Лента» завершила сделку по покупке Группы компаний «Семья», об этом сообщили в пресс-службе торговой сети «Лента».

В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединённый бизнес укрепит позиции компании как четвёртого по величине ритейлера в Перми.

Цена покупки — 2,45 млрд руб.

В течение 12 месяцев «Лента» планирует интегрировать в собственную розничную сеть магазины, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников сети «Семья».

Как заявил генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин, это приобретение способствует достижению стратегических целей «Ленты» и обеспечивает синергетический эффект для дальнейшего роста бизнеса:

«Мы продолжаем работать над достижением долгосрочной цели стать одним из чемпионов на розничном рынке России. Приобретение Группы компаний «Семья» способствует экспансии «Ленты» в более мелкие форматы магазинов, при этом создаёт прочную основу для развития нашей сети и укрепления позиций в Пермском крае».

Напомним, в июне 2021 года было объявлено о планировании сделки по поглощению пермской торговой сети «Семья» федеральным игроком на этом рынке «Лентой». Тогда стоимость сделки, по данным пресс-службы торговой сети «Лента», оценивалась в 2,35 млрд руб. Покупателем выступает ООО «Лента» — косвенная дочерняя компания МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) «Лента».

Группа компаний «Семья» была четвёртым по величине ритейлером в Пермском крае. Она управляла 75 магазинами в регионе, в том числе четырьмя гипермаркетами, 27 супермаркетами и 44 магазинами у дома. У торговой сети «Лента» в регионе четыре гипермаркета, все они находятся в Перми. По данным Пермского УФАС, доля торговой сети «Лента» в сегменте продуктов питания, по итогам 2020 года, составляла 1,2%, а у «Семьи» — 6%. В Перми у обеих сетей более существенная доля рынка: у «Семьи», по итогам 2020 года, — 8,9%, а у «Ленты» — 2,1%.

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