Мария Сыропятова ФАС России одобрила сделку о покупке «Семьи» Пермскую торговую сеть приобретёт «Лента» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Лента» о покупке пермской торговой сети «Семья». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным ФАС, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке торговли продовольственными товарами Пермского края. При этом Пермь является единственным муниципалитетом, где одновременно присутствуют магазины обеих торговых сетей.

Напомним, в июне 2021 года было объявлено о планировании сделки по поглощению пермской торговой сети «Семья» федеральным игроком на этом рынке «Лентой». Стоимость сделки, по данным пресс-службы торговой сети «Лента», составляет 2,35 млрд руб. Покупателем выступает ООО «Лента» — косвенная дочерняя компания МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) «Лента».

Группа компаний «Семья» является четвёртым по величине ритейлером в Пермском крае. Она управляет 75 магазинами в регионе, в том числе четырьмя гипермаркетами, 27 супермаркетами и 44 магазинами у дома. У торговой сети «Лента» в регионе четыре гипермаркета, все они находятся в Перми. По данным Пермского УФАС, доля торговой сети «Лента» в сегменте продуктов питания, по итогам 2020 года, составляла 1,2%, а у «Семьи» — 6%. В Перми у обеих сетей более существенная доля рынка: у «Семьи», по итогам 2020 года, — 8,9%, а у «Ленты» — 2,1%. При этом в конце 2020 года и начале 2021 года «Лента» открыла в Перми два новых гипермаркета.

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