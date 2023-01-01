Екатерина Артёмова Проходя, оставит след Главные события региона в 2023 году Поделиться Твитнуть

В уходящем 2023-м Пермь отметила 300-летие со дня основания. Юбилейная дата была одним из главных инфоповодов для пермских СМИ как на этапе подготовки к ней, так и во время самих праздничных мероприятий, растянувшихся почти на весь год. Однако в краевой столице и других городах региона за эти 12 месяцев произошло ещё много значимых событий — от крупных сделок и визитов первых лиц до громких отставок и судебных процессов.

Политическое событие года — визит в Пермь Владимира Путина

Константин Долгановский

Предыдущий визит президента РФ в Пермь состоялся в 2017 году. Поводом для нового визита Владимира Путина в столицу Прикамья стал XI Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми с 19 по 21 октября.

Глава государства выступил с приветственной речью на открытии форума, побывал на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру», провёл совещание по вопросам развития и оснащения спортивной инфраструктуры и доступности спорта, а также рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Помимо этого, Путин встретился с участниками проходившего в рамках форума международного турнира по боксу и кикбоксингу Ural FC 4. Ожидалось, что президент посетит и сам турнир, но он улетел из Перми раньше.

Вместе с президентом на форум приезжали ещё несколько высших должностных лиц РФ и других стран: зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента Игорь Левитин, министр спорта России Олег Матыцин, а также министры спорта Беларуси, Египта, КНДР, Узбекистана, Эритреи, ЮАР и другие представители ближнего и дальнего зарубежья.

Продажа года — реализация с торгов «Мотовилихинских заводов»

Константин Долгановский

ПАО «Мотовилихинские заводы», которое является единственным в стране производителем реактивных систем залпового огня, с 2018 года находится в процедуре конкурсного производства. Имущественный комплекс предприятия продавался больше года — первые торги были объявлены в сентябре 2022-го. Тогда начальная цена активов ПАО была определена в 9,37 млрд руб. Однако покупателей не нашлось и торги признали несостоявшимися. На повторный аукцион тоже никто не заявился. В феврале этого года были объявлены торги в форме публичного предложения.

В итоге поступила только одна заявка — от завода техники специального назначения «Ремдизель» из Республики Татарстан, который предложил за имущество «Мотовилихи» 1,276 млрд руб. Поскольку «Мотовилихинские заводы» являются стратегическим предприятием, преимущественное право на их выкуп имело государство. Но так как оно не воспользовалось им в течение месяца с момента подведения итогов торгов, 30 октября был подписан договор о продаже пермского предприятия «Ремдизелю».

Покупка года — приобретение регионом кинотеатра «Кристалл»

Константин Долгановский

В феврале в Прикамье было создано новое ГБУ «Региональный молодёжный центр». Для его размещения рассматривались разные площадки, но в итоге было решено приобрести для этих целей кинотеатр «Кристалл», принадлежащий ГК «Панорама» пермского бизнесмена Александра Флегинского. Вскоре закрылись размещавшиеся в кинотеатре кинозалы сети «Синема Парк» и боулинг-центр. В сентябре договор купли-продажи объекта был подписан, край заплатил за него 370 млн руб.

В ноябре молодёжный центр переехал в здание, заняв его первые два этажа. Сам «Кристалл» переименовали в «Кристалл-центр». Теперь он будет работать в соответствии со стандартом, разработанным Федеральным агентством по делам молодёжи, и в перспективе пройдёт серьёзную реконструкцию. Планируется, что центр станет источником поддержки молодёжных инициатив: будет предоставлять помещения, оборудование, юридическую и иную помощь для реализации свежих идей. Третий и четвёртый этажи здания в декабре заняла «Пермская синематека», ранее располагавшаяся в киноцентре «Премьер».

Назначение года — новый глава Перми

Константин Долгановский

В июне Алексей Дёмкин, возглавлявший Пермь с декабря 2020 года, досрочно подал в отставку и перешёл в правительство Пермского края на пост вице-премьера. В августе депутаты Пермской думы выбрали нового главу города — им стал Эдуард Соснин, прежде занимавший пост министра экономического развития и инвестиций региона. На должность мэра краевой столицы помимо Соснина претендовал глава Ленинского района города Александр Русанов, но за него не проголосовал никто из думцев.

Официально вступив в должность мэра, Эдуард Соснин начал формировать свою команду. В числе его первых кадровых решений было, например, приглашение на должность своего заместителя Яны Фурман — директора Агентства инвестиционного развития, подведомственного краевому минэкономразвития. Сама структура администрации тоже претерпела изменения. Были ликвидированы все ранее созданные советы и рабочие группы по экономическим вопросам, а вместо них появился аналог краевого совещательного органа — городской совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Инновация года — маршрут с электробусами

Константин Долгановский

В ноябре в Перми был запущен новый автобусный маршрут №81 «Улица Сапфирная — станция Пермь II». Это первая в городе линия, на которой курсируют только электробусы. Обслуживает маршрут подведомственное городской администрации МУП «Пермгорэлектротранс». Всего для работы маршрута было приобретено 16 электробусов: 14 из них будут курсировать на линии в ежедневном режиме, ещё два оставят в резерве. Стоимость контракта на поставку техники составила 751,3 млн руб.

Новые транспортные средства полностью низкопольные, оснащены климат-контролем, медиа­панелями, стационарными валидаторами для самостоятельной оплаты и видеонаблюдением. Кроме того, они оборудованы системой адресного открытия дверей: на остановках пассажиры открывают двери самостоятельно с помощью кнопки. Ранее такая система в Перми была только в новых трамваях. Заряжаются электробусы от зарядных станций ультрабыстрого цикла, оборудованных на остановке «Ул. Сапфирная» российским оператором электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro.

Переезд года — вывоз фондов Пермской галереи из Спасо-Преображенского собора

Валерий Заровнянных

В рамках всероссийской «Ночи искусств» Пермская художественная галерея 4 ноября провела «Прощание с собором». Это был последний день полноценной работы галереи в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора. В начале декабря завершился процесс переезда коллекции галереи во временное фондохранилище на ул. Окулова, 75. Всего было перевезено 31 646 экспонатов.

В дальнейшем галерея переедет в новое здание, которое строится на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. Помимо выставочных залов, в здании разместятся библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Ввести новую галерею в эксплуатацию планируется в следую­щем году.

В опустевшем здании Спасо-Преображенского собора на протяжении декабря будут проходить ночные экскурсии, а затем оно закроется на реконструкцию.

Чуть раньше окончательного переезда галереи из собора сменил локацию и Музей современного искусства PERMM. Из здания на бульваре Гагарина, 24 он переместился в бывший автосалон Mercedes-Benz на ул. Крисанова, 4.

Судебный процесс года — взыскание акций АО «Метафракс Кемикалс» в пользу государства

Константин Долгановский

В июле Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов проведённой в 1990-х годах приватизации АО «Метафракс Кемикалс» — головного предприятия холдинга «Метафракс групп», который является одним из крупнейших производителей метанола и синтетических смол в России и Европе. Надзорный орган потребовал изъять в пользу государства 95,88% акций компании, принадлежащих АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг».

По мнению прокуратуры, приватизация предприятия была проведена с нарушениями. Во-первых, согласно условиям утверждённой тогда программы приватизации, предприятия, производящие ядовитые вещества, к которым относится метанол, передаче в частные руки не подлежали. Во-вторых, АО является стратегическим предприятием и его приватизация, проведённая без соответствующего разрешения федеральных органов, нарушает экономический суверенитет страны.

В сентябре суд удовлетворил иск генпрокуратуры, в октябре акции были зачислены на счёт государства.

Реконструкция года — ввод в эксплуатацию Дворца молодёжи

Константин Долгановский

В 2020 году Дворец молодёжи Перми закрылся на реконструкцию. В ходе неё были отремонтированы фасад здания и внутренние помещения. Во дворце обустроили большой и малый концертные залы — на 550 и 151 посадочное место соответственно, конференц-зал, лекционный и тренажёрный залы. Также был возведён дополнительный пристрой, где разместился театр «Балет Евгения Панфилова». Цена контракта на выполнение работ составила 499,9 млн руб.

В декабре 2022 года реконструкция была завершена, но дата сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась. В итоге открыть дворец пообещали к Дню города Перми 12 июня, но сделать это снова не получилось, так как краевая инспекция строительного надзора выявила нарушения требований проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности. В августе вся разрешительная документация была наконец получена и объект ввели в эксплуатацию. В начале сентября здесь прошло первое мероприятие — Всероссийский форум рабочей молодёжи.

Отставка года — смена тренерского штаба ФК «Амкар Пермь»

ФК «Амкар»

В год 300-летия Перми краевые власти поставили перед ФК «Амкар Пермь» задачу выйти в Первую лигу. Первый же в сезоне матч первенства среди команд Второй лиги, который проходил 2 апреля, пермский клуб проиграл. После этого руководство ФК сразу сменило весь тренерский штаб «Амкара» во главе с Рустемом Хузиным, рассчитывая, что кадровые перестановки позволят команде улучшить позиции и всё-таки попасть в ФНЛ. Новым тренером ФК «Амкар Пермь» стал Иван Черенчиков, прежде тренировавший молодёжную команду клуба. Также в обновлённый тренерский штаб вошли Сергей Волков, Вячеслав Доний и Максим Гавриш.

Однако по итогам сезона пермская команда расположилась на восьмой строчке «серебряной» группы LEON-Второй лиги А. Таким образом, клуб оказался в низшем классе «Б» (третий по значению класс во Второй лиге). Президент «красно-чёрных» Валерий Чупраков заявил, что новый тренерский штаб клуба не справился с поставленной задачей и контракты с тренерами были закрыты. Новый тренерский штаб клуба будет представлен перед началом сборов к новому сезону.

Реформа года — перераспределение полномочий между мэрией Перми и краевым правительством

Константин Долгановский

Постепенная централизация полномочий в разных сферах на уровне региональной власти идёт с 2020 года. Сначала правительство края забрало у администрации Перми часть градостроительных полномочий, позже — функции содержания улиц в центре города.

На этом реформа не остановилась, и в 2023 году региональные власти взяли на себя ещё ряд полномочий пермской мэрии сразу в нескольких отраслях. В сентябре краевое Законодательное собрание приняло закон, согласно которому с 1 января 2024 года регион получит возможность назначать и увольнять руководителей городских школ, утверждать схемы водоснабжения, водоотведения и теп­лоснабжения, а также утверждать и согласовывать техзадания на разработку инвестпрограмм в этих сферах. Однако сейчас этот закон оспаривает в суде прокуратура Пермского края — надзорный орган не согласен с пунктом о передаче полномочий по назначению и увольнению директоров школ.

В ноябре решением заксобрания региону были также переданы ещё некоторые полномочия в градостроительной сфере.

Достижения компаний

«Железно»: начало строительства ЖК «Камаполис»

В августе краевое минимущества выдало разрешение на строительство в пермском микрорайоне Заимка нового крупного жилого комплекса — «Камаполис». Это первый в Перми объект девелопера федерального уровня «Железно», а также первый в краевой столице проект, который будет реализован в рамках схемы комплексного развития территорий (КРТ).

В общей сложности будет застроено 11,3 га земли. На этой территории возведут 135 тыс. кв. м жилья — преимущественно это будут среднеэтажные кирпичные дома высотой 10—12 этажей и несколько секций-доминант высотой 15 этажей. Также в микрорайоне появятся детский сад, зелёный бульвар и сквер. Возведение первой очереди ЖК планируется закончить в 2025 году, полностью завершить проект — в 2032 году.

Параллельно со строительством ЖК девелопер запустил в Перми проект #ЖелезноВместе, в рамках которого будет организовывать социальные, экологические и спортивные мероприятия.

В наступающем году «Железно» собирается анонсировать новый проект в Перми. Его концепцию и локацию в компании пока не раскрывают.

«Редуктор-ПМ»: начало строительства корпуса №6

Фото: пресс-служба компании «Редуктор-ПМ»

В 2023 году компания «Редуктор-ПМ», входящая в холдинг «Вертолёты России», приступила к очередной масштабной стройке. За последние пять лет на производственной площадке вдоль улицы Героев Хасана, символом которой является установленный на подиуме вертолёт, «Редуктор-ПМ» ввёл в эксплуатацию инженерно-технический центр и сборочно-испытательный комплекс.

Не стал исключением и уходящий год — в апреле началось строительство корпуса №6. В новом здании площадью 13,5 тыс. кв. м планируют разместить более 18 испытательных стендов, в том числе для агрегатов трансмиссий перспективных вертолётов. Все стенды проектируются силами АО «Редуктор-ПМ», обладающего самым значительным подобным опытом в России. Параллельно со строительством корпуса №6 идут работы по логистическому центру. В октябре 2023 года на проект будущего здания было выдано положительное заключение Управления госэкспертизы Пермского края.

Новый год «Редуктор-ПМ» встречает с планами по выпуску продукции авиационного назначения и с намерением продолжать строительство производственных корпусов, вкладываясь в будущее не только собственного завода, но и российской промышленности в целом.

«Талан»: победа ЖК «Парма» в конкурсе «Грани успеха»

Фото пресс-служба «Талан»

В сентябре в рамках XVII Камского форума прошёл конкурс инноваций и достижений в сфере недвижимости и строительства «Грани успеха». Одним из его участников стал федеральный девелопер «Талан», активно работающий на пермском рынке. В результате ЖК «Парма», который компания возводит в Индустриальном районе Перми, занял первое место в номинации «Лучший проект «Дом будущего».

Высокую оценку жюри «Парма» получила за комплекс продуманных, запроектированных решений, в том числе уникальное авторское благоустройство. На первом и втором этапах строительства общая площадь благоустройства входящего в состав жилого комплекса Парма-парка составит 29 тыс. кв. м. Двор будет разделён на несколько зон, чтобы там с интересом проводили время дети разных возрастов. Также во дворе предусмотрены малые архитектурные формы для отдыха, ландшафтное озеленение, собственный арт-объект, фонтан и кинотеатр под открытым небом.

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