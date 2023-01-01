Алёна Бронникова Интрига сезона С новым тренером «Амкар» попытается выйти в Первую футбольную лигу Поделиться Твитнуть

Фото: ВКонтакте ФК «Амкар Пермь»

Начало апреля ознаменовалось для пермского футбола внезапной новостью: тренерский штаб «Амкара» покинул Рустем Хузин. Вместе с ним клуб оставили старший тренер Анатолий Агрофенин и тренер вратарей Николай Гришин. На место главного наставника назначили бывшего «амкаровца» Ивана Черенчикова. Что же послужило причиной резкой перемены в самой середине сезона?

Неожиданные рокировки

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчёркивал, что ждёт от возрождённого пермского бренда с многолетней историей и преданными фанатами рывка для выхода в следующую, Первую лигу. На поддержку отправились суммы из бюджета и спонсорские деньги, из Второй лиги устранили главного соперника.

Президент красно-чёрных Валерий Чупраков подтверждал амбициозные планы по выходу в первый дивизион. На пресс-конференции перед первым матчем в 2023 году он заверил слушателей, что у команды имеются все возможности для этого и даже пообещал выплатить игрокам премию в размере 5 млн руб.

После зимнего перерыва первый поединок оказался неудачным. Игра проходила 2 апреля на поле соперника — миасского «Торпедо» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Через несколько дней, в день двухлетия ФК «Амкар Пермь», руководство заявило о кадровых изменениях. Следом за новостью об отставке тренеров в официальной группе на сайте «ВКонтакте» появился комментарий президента клуба. В помощь новому тренеру Ивану Черенчикову он назначил не менее известных пермским болельщикам Вячеслава Дония, Сергея Волкова и Максима Гавриша.

«Мы благодарим тренерский штаб Рустема Хузина за работу. Вместе мы прошли непростой путь, было немало ярких побед, но на данном этапе для выполнения задачи, поставленной губернатором, мы считаем необходимым провести кадровые решения», — отметил Валерий Чупраков.

Многие болельщики выразили недоумение в связи с неожиданными корректировками. Не все были довольны результатами наставничества Рустема Хузина, но новость о его замене оказалась сюрпризом.

Экс-футболист, а теперь и экс главный тренер «Амкара» сам просил об увольнении ещё в сентябре 2022 года. Тогда пермяки уступили победу в домашнем матче с «Новосибирском» со счётом 0:1. Однако руководство не приняло его отставку.

Причину принятия решения о его отстранении через полгода «Новому компаньону» Валерий Чупраков не раскрыл, а лишь завуалированно ответил, что «всему своё время». По его словам, за период совместной работы с Рустемом Хузиным у них сложились прекрасные отношения, расстались они достойно и нареканий к профессионализму тренера не возникало. При этом он дал понять, что сейчас клуб настроен только на победу: «В Миасс мы ехали за тремя очками, других установок и быть не может».

Молодой и перспективный

Ивана Черенчикова, которого ещё в январе назначили на пост главного тренера молодёжной команды «Амкара» вместо уехавшего в Санкт-Петербург Дмитрия Белорукова, Валерий Чупраков считает молодым, но перспективным. И добавляет, что никакой приставки «и. о.» нет и бывший защитник занимает полноправное место главного тренера.

«Иван Андреевич — амкаровец с первых шагов в профессиональном футболе. Считаю, это сильный мотивационный фактор. Да, он молодой тренер, но в его штабе есть опытный Вячеслав Доний, который выходил с «Амкаром» в Первую лигу ещё в 90-х. Сергей Волков — один из самых креативных игроков в истории клуба, очень хочется увидеть его идеи в действии», — поделился Валерий Чупраков.

По поводу успеха молодого тренерского штаба президент краевой федерации футбола Дмитрий Терехов выразил некоторые сомнения. Он подчеркнул, что меры для улучшения показателей команды были необходимы, но сейчас и под таким углом они несвоевременны.

«Получается, что Рустем Агзамович с тренерским штабом провели подготовительную работу ко второй части чемпионата, а на их место приходит новый, молодой, неопытный тренерский штаб. Никто из них не работал в серьёзных клубах, не имел достаточного опыта. Думаю, что Ивану Черенчикову будет тяжело выполнить задачу выхода в первый дивизион», — считает эксперт.

По его мнению, такие перемены могут сильно повлиять на детский и массовый спорт в регионе. В частности, уход трёх специалистов из академии негативно отразится на игре молодёжки, а самому «Амкару» для выхода в ФНЛ необходим опытный и надёжный наставник.

Вместе с тем нового тренера в команде приняли сразу. Сам же он рассказал, что его и коллег приветствовали традиционным дружеским коридором. Несмотря на резкий переход на другую должность, он сразу приступил к обязанностям и отметил отсутствие трудностей в подготовке и боевой настрой подопечных.

«Всё произошло неожиданно, однако растерянности не было. В такие моменты главное не эмоции, а холодная голова. Команда и штаб обеспечены всем необходимым, готовимся в обычном режиме, никаких трудностей, связанных с организацией подготовки, нет. Состав боевой, есть как люди с опытом, так и молодые ребята, но все понимают ответственность. Они видят, как болельщики ждут Первую лигу», — рассказал Иван Черенчиков.

Капитан красно-чёрных, играющий сейчас на позиции полузащитника Евгений Тюкалов, также назвал смену тренеров неожиданностью, но обратил внимание на то, что в футболе такое случается.

«Впечатления самые положительные, с Иваном прекрасно знаком как с игроком, тренером и человеком. Очень интересно узнать, какой он в роли главного тренера! Изменения дали определённый позитивный импульс. Свежая кровь, новые идеи, новые эмоции. Думаю, интерес к игре теперь усилится», — отметил Тюкалов.

Планы на сезон

Сейчас команда настроена на победу и выход в первый дивизион. Об этом говорят и сами игроки, и руководители клуба. Иван Черенчиков отметил, что тренерский штаб занят не просчётом рисков и шансов, а сосредоточен на выполнении поставленной задачи.

Зимой клуб усилил нападение новыми опытными игроками, но изменения в составе не исключены. Валерий Чупраков рассказал, что к тренировкам регулярно привлекаются игроки из молодёжной команды и для глубины состава могут быть дозаявлены новые лица.

Пока «Амкар» имеет все шансы в четвёртой группе вырваться из второго дивизиона. В год 300-летия Перми для любителей спорта остаётся одна из самых главных интриг — выход красно-чёрных в Первую лигу.

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