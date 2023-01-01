Екатерина Артёмова Губернатор Прикамья прокомментировал покупку регионом кинотеатра «Кристалл» Дмитрий Махонин назвал выкуп здания в краевую собственность вынужденной мерой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время прямого эфира ВКонтакте губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал завершившуюся осенью сделку по приобретению краевыми властями здания кинотеатра «Кристалл».

Губернатор заявил, что власти региона «фактически спасли» объект.

«Какое-то время он просто не функционировал из-за решения собственников. Нам пришлось выкупать его в краевую собственность. В определённой степени это была вынужденная мера. Мы понимали, насколько популярно это место, ведь оно находится в центре Перми. Наша задача была сделать так, чтобы туда переехала Пермская синематека. Но, понимая, что объект должен работать на все 100%, мы пошли немного дальше, и теперь там размещается также молодёжный центр. Мне это сочетание кажется удачным. Самое главное, что объект функционально сохранён», — отметил он.

Ранее здание кинотеатра «Кристалл» принадлежало ГК «Панорама» пермского предпринимателя Александра Флегинского. Помещения арендовала киносеть «Синема Парк». В феврале этого года кинозалы сети в «Кристалле» прекратили работать. «Панорама» расторгла с «Синема Парком» договор аренды: киносеть предложила изменить принцип начисления арендной платы, а собственников помещений это не устроило.

Тогда же стало известно, что кинотеатр могут выкупить краевые власти для размещения там молодёжного центра, планы о создании которого анонсировали ещё в 2021 году. В сентябре договор купли-продажи объекта был подписан, край заплатил за актив 370 млн руб.

В ноябре в здание въехал молодёжный центр, заняв его первые два этажа. Третий и четвёртый этажи в декабре заняла Пермская синематека, прежде располагавшаяся в киноцентре «Премьер».









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