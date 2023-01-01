Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На фасаде пермского «Кристалл-Центра» появится большая буква «М» Она обозначает все молодёжные центры в России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пресс-конференции 21 ноября, посвященной будущему переформатированного пермского кинотеатра «Кристалл», директор молодёжного «Кристалл-центра» Евгения Фофанова сообщила, что обновлённый «Кристалл» будет работать в соответствии со стандартом молодёжного учреждения, разработанным Федеральным агентством по делам молодёжи. В стандарт входят не только содержательные моменты, но и визуал: на фасаде здания будет расположена большая буква «М», обозначающая все молодёжные центры в России.

Региональный молодёжный центр станет, кроме прочего, источником ресурсной поддержки молодёжных инициатив: будет предоставлять помещения, оборудование, юридическую и иную помощь для реализации свежих идей.

Важным компонентом работы нового молодёжного центра его директор назвала «удобную точку входа»: так, учреждение сможет похвастать уникальным графиком работы — с 8:00 до 23:00, семь дней в неделю. По словам Евгении Фофановой, этот график уже начал мигрировать в сторону круглосуточной работы: так, «Кристалл-центр» является оператором федерального проекта «Больше, чем путешествие», и автобусные экскурсии начинаются часто ночью, поэтому в молодёжном центре оборудованы помещения, где путешественники могут поздно вечером подождать отправления автобуса.

Молодежный цент расположится на первых двух этажах бывшего кинотеатра, третий и четвёртый этажи займёт «Пермская синематека». По словам Евгении Фофановой, на первом этаже, в бывшем фойе планируется серьёзная реконструкция. Именно в этом пространстве будут расположены пермские представительства федеральных организаций «Российские студенческие отряды» и «Движение первых».

Кроме того, на территории молодёжного центра будут трансформируемые аудитории, игровая зона и большая медиастудия, включающая тон-студию, студию видеозаписи и коворкинг для работы с текстами. Большое фойе тоже будет трансформируемым и сможет превращаться в зал для проведения большеформатных мероприятий.

На втором этаже кинотеатра расположено его самое большое помещение — бывший зал IMAX. Оно тоже будет в распоряжении молодёжного центра, и его ждёт серьезная трансформация. Будет построена сценическая площадка с подиумом, оборудованная светодиодным экраном и дополнительным светом, которая сможет работать для проведения больших событий самого разного формата.

Кроме того, в молодежном центре будет находиться представительство Всемирного фестиваля молодёжи с проектным офисом для разработки региональной программы фестиваля и центром подготовки волонтёров.

Будет работать кафе.

Среди первых событий молодежного центра в «Кристалле» — форум экономической грамотности для молодёжи региона, который пройдёт в начале декабря.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что официального открытия «Кристалл-центра» с «перерезанием ленточки» не будет.

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