Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Кристалл-Центр» в Перми откроется в декабре Официального «перерезания ленточки» не будет Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На специальной пресс-конференции 21 ноября большой пул спикеров во главе с вице-премьером краевого правительства Алексеем Черниковым рассказал о планах в отношении бывшего пермского кинотеатра «Кристалл».

Как уже сообщал «Новый компаньон», учреждение будет переименовано в «Кристалл-Центр». По словам Алексея Черникова, все краевые молодёжные и юношеские организации соберутся в этом центре под одной крышей. Здесь же расположится «Пермская синематека». Молодёжный центр займёт первые два этажа здания, синематека – вторые два. Общая площадь помещений центра – около 8000 кв. м.

Как сообщил вице-премьер, проект прорабатывался с 2021 года по поручению губернатора Дмитрия Махонина, обсуждалось несколько вариантов расположения нового учреждения. Идея использования «Кристалла» для размещения и молодёжного центра, и «Пермской синематеки» возникла в начале 2023 года.

Как известно, сделка по приобретению здания кинотеатра у прежнего владельца – ООО «Панорама» Александра Флегинского – была закрыта в октябре 2023 года, здание обошлось бюджету Пермского края в 370 млн руб.

Как пояснил Алексей Черников, идеология нового учреждения – «третье место для молодёжи». «Третье место» – это место досуга: первые два – это дом и работа (учёба). Проблема «третьего места», места досуга считается социологами ключевой в профилактике девиантного поведения подростков и молодёжи. В логику создания «третьего места» вписывается объединение молодёжных организаций и кино: это не механическое, а концептуальное совмещение.

Официального открытия «Кристалл-центра», «перерезания ленточки» не будет, центр будет входить в работу постепенно. Первые события в нём пройдут уже в декабре.

Предполагается, что «Кристалл» станет местом неформального общения молодёжи, самоопределения и преодоления возрастных проблем. Здесь можно будет найти друзей и соратников, реализовать свои интересы и увлечения. Планируется создать несколько коворкингов. Плановая посещаемость молодёжного центра – 250 тыс. человек в год.

Программа молодёжного центра подразумевает события в ежедневном формате. Уже получено федеральное одобрение проекта, подразумевающее выделение специальной субсидии на реализацию программы работы. Кроме того, «Кристалл» станет методическим центром для создания сети подобных учреждений на всей территории Пермского края.

Символом нового учреждения стал уже установленный рядом с входом арт-объект Рустама Исмагилова, который так и называется – «Кристалл».

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