Закрыта сделка по покупке властями Прикамья здания кинотеатра «Кристалл» Деньги продавцу уже перечислены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сделка по покупке Пермским краем у ГК «Панорама» здания кинотеатра «Кристалл» в Перми закрыта. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил гендиректор ГК «Панорама» Станислав Мухутдинов. Он отметил, что сделка была зарегистрирована на прошлой неделе и деньги уже получены.

В апреле 2023 года стало известно, что Прикамье решило приобрести здание кинотеатра «Кристалл» у ГК «Панорама» для создания регионального молодежного центра. Изначально рассматривался вариант с покупкой бывшего клуба ВКИУ, но было решено приобрести именно «Кристалл». В бюджете региона было выделено 300 млн рублей на эту покупку.

В сентябре 2023 года был заключён договор купли-продажи здания кинотеатра. Сторонами сделки стали бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский, являющийся владельцем здания, и власти Прикамья. Сделка обошлась в 370 млн руб.

Ранее сообщалось, что сделка будет разделена на две части: сначала Прикамье выкупит здание кинотеатра и коммунальные сети, а потом приобретёт кресла и кинооборудование, которые находятся в ведении «Синема Парк» и временно находятся под ответственностью «Панорамы».

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