Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Началась передача кинотеатра «Кристалл» молодёжному центру и «Пермской синематеке» Планы на новое имущество в организациях огласят в ноябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Акты передачи имущественного комплекса бывшего кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения в здании регионального молодёжного центра и «Пермской синематеки» были подписаны 9 октября. Об этом «Новому компаньону» сообщил вице-премьер краевого правительства Алексей Черников. Он отметил, что в настоящее время идёт процедура оформления передачи имущества этим организациям в безвозмездное пользование.

Поскольку в здании будет несколько резидентов, в качестве общего названия центра решено было оставить историческое наименование, которое уже стало народным.

Алексей Черников, вице-премьер правительства Пермского края:

— Губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин неоднократно подчёркивал важность создания социкультурной среды для жителей Пермского края и в особенности для молодежи, в связи с чем в пространстве «Кристалла» будут реализованы молодежные сервисы, федеральные проекты и перспективная модель проката фильмов, ликвидирующая культурный вакуум и замкнутость. Все резиденты «Кристалл-центра» связаны общими ценностями и желанием объединяться в любой ситуации, работать сообща и достигать лучших результатов каждый день по принципу: вместе мы сможем больше!

Базово размещаться в центре будут «Региональный молодёжный центр», Российское движение детей и молодёжи (РДДМ), «Движение Первых», Российские студенческие отряды и «Пермская синематека».

По нашей информации, в распоряжении синематеки будет пять зрительных залов, их суммарная вместимость больше, чем в киноцентре «Премьер»: два зала на третьем этаже — на 228 мест и на 171 место, два зала в бывшей VIP-зоне по 30 мест каждый, а также ещё один зал — на первом этаже. Это позволит принимать больше гостей и проводить более масштабные мероприятия.

Подробнее о старте работы «Кристалл-центра» будет объявлено на пресс-конференции, которая состоится 10 ноября 2023 года, во Всемирный день молодежи. «Пермская синематека» обнародует свои планы позже: отдельная пресс-конференция намечена на 13 ноября.

Большой материал об истории «Пермской синематеки» читайте в «Новом компаньоне» 24 октября.

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