Максим Артамонов В Перми законсервируют помещения двух кинотеатов «Синема Парк» Их закроют в конце февраля Поделиться Твитнуть

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Помещения кинотеатров «Синема Парк» в «Кристалле» и «Колизее Синема», которые принадлежат ГК «Панорама», законсервируют после закрытия. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на директора «Панорамы» Станислава Мухутдинова.

«По договорённости сторон до конца марта будут происходить необходимые действия, связанные с окончанием деятельности арендатора кинотеатров, после чего объекты будут законсервированы до начала дальнейшей эксплуатации», — рассказал Мухутдинов.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что с 27 февраля навсегда закрывается кинотеатр «Кристалл». Менеджер по региональному маркетингу «Синема Парк» (Урал) Екатерина Пекарь сообщила, что «Кристалл» прекращает свою работу как кинотеатр. При этом все деньги за билеты, купленные на сеансы после 26 февраля, зрителям возвратят, либо предложат посетить другие кинозалы города. Вслед за этим о прекращении своей деятельности объявило руководство кинотеатра «Синема Парк», который располагается в ТРК «Колизей».

Как пояснил тогда Станислав Мухутдинов, причиной закрытия стало предложение арендатора изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры, это предложение показалось невыгодным, поэтому стороны решили расторгнуть договоры аренды.

Впоследствии помещение «Кристалла» может быть использовано под нужды краевого молодёжного центра.

Пока в Перми работают четыре кинотеатра «Синема Парк»: в «Кристалле», ТРК «Колизей Синема», ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета». Два из них закроются 27 февраля.

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