Максим Артамонов Названа дата закрытия пермского кинотеатра «Синема Парк» в «Колизее» Ранее стало известно о закрытии кинотеатра «Кристалл» Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Кинотеатр «Синема Парк», который располагается ТРК «Колизей», прекращает свою деятельность с 27 февраля. Об этом сообщается на официальной странице кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».

«Мы были с вами 15 лет, старались сделать посещение кинотеатра комфортным и уютным. Множество встреч со звездами и премьер прошло в нашем кинотеатре, которые подарили нашим гостям и городу праздник КИНО», — говорится в обращении.

Причины закрытия не сообщаются.

Напомним, в начале этой недели стало известно с 27 февраля навсегда закрывается кинотеатр «Кристалл». Менеджер по региональному маркетингу «Синема Парк» (Урал) Екатерина Пекарь сообщила, что «Кристалл» прекращает свою работу как кинотеатр. При этом все деньги за билеты, купленные на сеансы после 26 февраля, зрителям возвратят либо предложат посетить другие кинозалы города.

Представитель компании, владеющей зданием кинотеатра и другими площадками в Перми, Станислав Мухутдинов уточнил, что причиной стало предложение арендатора изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры, арендодателю предложение показалось невыгодным, поэтому стороны приняли решение расторгнуть договоры аренды.

Пока в Перми работают четыре кинотеатра «Синема Парк»: в «Кристалле», в ТРК «Колизей Синема», ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета».

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