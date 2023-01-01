Максим Артамонов В Перми с 27 февраля закрывается кинотеатр «Кристалл» Ещё один кинозал «Синема парк» может закрыться в «Колизее» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказала «Новому компаньону» менеджер по региональному маркетингу «Синема Парк» (Урал) Екатерина Пекарь, с 27 февраля кинотеатр «Кристалл» прекращает свою работу как кинотеатр. При этом все деньги за билеты, купленные на сеансы после 26 февраля, зрителям возвратят либо предложат посетить другие кинозалы города.

По словам Екатерины Пекарь, показы проекта TheaterHD — театральные спектакли и концерты в кино, которые шли, в том числе, в «Кристалле», — скорее всего, будут перенесены в другой кинотеатр.

На официальной странице ВКонтакте администрация кинотеатра опубликовала обращение, в котором подтвердила закрытие. Также прекращает работу боулинг, который находился в этом здании.

«Мы бы хотели пригласить вас провести эти последние, чудесные, солнечные, тёплые дни с нами. Посмотреть захватывающие фильмы на большом экране самого лучшего кинотеатра города. Это целая киноистория, эпоха нашего города. Запомним навсегда это место как самое любимое и уютное!» — говорится в обращении.

В комментарии «Коммерсанту-Прикамье» Станислав Мухутдинов, представитель компании, владеющей зданием кинотеатра и другими площадками в Перми, сообщил, что арендатор предложил изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры.

«Нам это не интересно. Поэтому стороны приняли решение расторгнуть договоры аренды по обоим объектам. Соглашение находится в стадии согласования, но с большой долей вероятности «Синема Парк» из «Кристалла» и ТРК «Колизей Синема» уйдёт», — пояснил он.





На сегодняшний день в Перми работают четыре кинотеатра «Синема Парк». Они находятся в «Кристалле», ТРК «Колизей Синема», ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета».

Напомним, в конце января на заседании Пермской гордумы заместитель главы администрации города Алексей Грибанов сообщил, что в кинотеатре «Кристалл», который расположен в центре Перми на Комсомольском проспекте, 53, может расположиться региональный Дом молодёжи. При этом чиновник отметил, что рассматривается несколько потенциальных площадок, и «Кристалл» — одна из них. А в начале февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о создании «Регионального молодёжного центра», который будет привлекать молодёжь к общественно-политической жизни региона.

Здание кинотеатра «Кристалл» было построено в 1960 году. До реконструкции в 2006 году оно имело статус памятника истории и культуры регионального значения. После ремонта «Кристалл» утратил такой статус. Кинотеатр принадлежал компании бизнесмена и бывшего депутата краевого парламента Александра Флегинского Very Velly.

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