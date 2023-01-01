Максим Артамонов В Пермском крае будет создан «Региональный молодёжный центр» Губернатор подписал соответствующее распоряжение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье создаётся «Региональный молодёжный центр», который будет привлекать молодёжь к общественно-политической жизни. Распоряжение о создании новой структуры подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В документе говорится, что целями ГБУ «Региональный молодёжный центр» является «создание условий для социализации, саморазвития и самореализации молодежи; формирования устойчивой гражданско-нравственной позиции молодёжи, привлечения молодежи к участию в общественно-политической, экономической жизни».

Штат новоиспечённой структуры предполагает 11 человек, её работу будет курировать Агентство по делам молодёжи.

По мнению руководителя регионального отделения «Движение первых» в Пермском крае Александра Мясникова, «создание молодёжного центра станет важнейшим событием в молодёжной политике Прикамья».



«Это место притяжения для творческих и инициативных ребят, площадка для самореализации, ощущение единства, большой и дружной и команды. Создание инфраструктуры из подобных мест притяжения — это возможность качественно проводить свободное время, самовыражаться и находить единомышленников», — рассказал Мясников в беседе в «Новым компаньоном».



По данным краевого Агентства по молодёжной политике на 2021 год, в регионах Приволжского федерального округа создано 385 учреждений по работе с молодежью. Из них 34 работают на региональном уровне, а 351 — на муниципальном. При этом наибольшее количество учреждений по работе с молодёжью регионального уровня было создано в Республике Татарстан — 130, а в Пермском крае их не было совсем.



Напомним, в конце января на заседании Пермской гордумы заместитель главы администрации города Алексей Грибанов сообщил, что в кинотеатре «Кристалл», который расположен в центре Перми на Комсомольском проспекте, 53, может расположиться региональный Дом молодёжи. При этом чиновник отметил, что рассматривается несколько потенциальных площадок, и «Кристалл» — одна из них.

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