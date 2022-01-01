Максим Артамонов В пермском кинотеатре «Кристалл» может разместиться краевой Дом молодёжи Власти ведут переговоры с собственником о выкупе здания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В кинотеатре «Кристалл», который расположен в центре Перми на Комсомольском проспекте, 53, может расположиться региональный Дом молодёжи. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщил заместитель главы администрации города Алексей Грибанов. Он отметил, что рассматривается несколько потенциальных площадок.

По информации «Коммерсант-Прикамье», краевые власти уже ведут с собственниками здания переговоры о покупке объекта в региональную собственность, а не об аренде. По примерным оценкам, здание может стоить около 500 млн руб.

Ранее краевые власти планировали создать Дом молодёжи на базе бывшего клуба ВКИУ на ул. Окулова, 5. Однако потом передумали, и сейчас администрация Перми по поручению губернатора ведёт переговоры с собственниками этого здания для размещения там театра «У Моста».

Здание «Кристалла» было построено в 1960 году. До реконструкции в 2006 году оно имело статус памятника истории и культуры регионального значения. После этого «Кристалл» утратил такой статус. Кинотеатр принадлежал компании бизнесмена и бывшего депутата краевого парламента Александра Флегинского Very Velly.

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