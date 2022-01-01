Максим Артамонов В Перми театр «У Моста» может переехать в здание бывшего клуба ВКИУ Мэрия пытается договориться с собственником о цене Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Администрация Перми по поручению губернатора Пермского края ведёт переговоры с собственниками здания бывшего клуба ВКИУ на ул.Окулова, 5 для размещения там театра «У Моста». Об этом на встрече с руководителями местных СМИ рассказала глава Перми Алексей Дёмкин.

Чиновник пояснил, что губернатор попросил его «выйти в этот переговорный процесс и попробовать договориться».

«Если будет предложена разумная цена аренды — договоримся. Если неразумная, то нет. Готовы решать вопрос, но не любой ценой»,— сказал Дёмкин.

Сейчас бывший клуб ВКИУ принадлежит компании «Яуза-Девелопмент», которая купила его в 2014 году. Основной вид деятельности компании — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Бывший клуб ВКИУ представляет собой часть комплекса зданий с панорамными окнами. В корпусе есть актовый зал — он рассчитан на несколько сотен человек.

Долгие годы театр «У Моста» находится в центре Перми, занимая здание площадью 1,5 тыс. кв. м на ул. Куйбышева, 11. Однако на сегодняшний день оно не соответствует требованиям пожарной безопасности, а руководство театра и актёры регулярно обращаются к властям по поводу переезда.

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