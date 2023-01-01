Максим Артамонов И снова здравствуйте! Глава краевого минэка Эдуард Соснин пересел в кресло главы Перми Поделиться Твитнуть

На августовской пленарке Пермской городской думы депутаты большинством голосов утвердили в должности нового главу города. Им стал на тот момент ещё министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. За его кандидатуру проголосовали 24 депутата из 30 присутствующих. Против выступили пять парламентариев, а воздержался один. Инаугурация нового главы состоялась 28 августа в открытом после реставрации Дворце молодёжи.

Константин Долгановский

Глава краевого минэка подавал заявку на участие в конкурсе по избранию главы Перми вместе с 13 другими кандидатами. В финал вышли только двое — он сам и глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Свои программы развития города кандидаты представляли 17 августа конкурсной комиссии, а затем двое финалистов рассказали о том, каким видят дальнейшее развитие краевой столицы, уже на пленарном заседании Пермской городской думы.

На следующий день после выступления на конкурсной комиссии, когда были выбраны два основных кандидата, Эдуард Соснин предусмотрительно вступил в «Единую Россию», заручившись поддержкой этой политической партии.

Бизнесмен из Лысьвы

Эдуарду Соснину 40 лет. Он родился в Лысьве и закончил обучение по программе бакалавриата «Менеджмент» НИУ ВШЭ — Пермь. В числе 20 студентов пермского кампуса будущий мэр получил право продолжить бесплатное обучение в магистратуре московской ВШЭ.

После окончания «Вышки» в 2005 году он начал работать продакт-менеджером в крупной оптовой московской компании, а уже через четыре года стал её гендиректором, однако позже всё же вернулся на малую родину. В Лысьве он стал предпринимателем. Начал с того, что организовал несколько производственных компаний. Например, занимался производством товаров для дома и сада из полипропилена и полиэтилена, деревянных вешалок, продукции из стекла.

В 2018 году Эдуард Соснин приобрёл детский оздоровительный лагерь «Берёзка» и занялся его реставрацией. В нём проходят санаторно-курортное лечение школьники Лысьвы и других городов края.

В том же году он стал победителем Первого всероссийского конкурса «Лидеры России». В качестве награды за победу получил грант, которым оплатил обучение в Стокгольмской школе экономики (Москва).

В «ковидном» 2020 году на активность бизнесмена из Лысьвы обратили внимание краевые власти и в ноябре назначили его министром экономического развития и инвестиций Прикамья. На этой должности он проработал до 25 августа 2023 года.

В 2021 году вышел документальный фильм о бизнесмене Эдуарде Соснине из Лысьвы «Хочется большего», который вошёл в цикл кинолент о возвращении жителей Пермского края на родину. В фильме предприниматель рассказывает о своей жизни в столице и о том, почему он решил вернуться в Пермский край.

В самой Лысьве Эдуард Соснин является также вице-президентом Федерации самбо и дзюдо. Он женат, воспитывает двоих детей.

Программа развития города

Своё выступление перед депутатами Пермской городской думы на августовской пленарке глава краевого минэка начал со слов о том, что решение принять участие в конкурсе стало для него важным шагом в жизни и огромной ответственностью.

«Я живу с семьёй в Перми и хочу сделать всё возможное для города. Основная цель, которую ставлю, — сохранить набранный темп работы (в юбилейный год. — Ред.), повысить качество жизни, равномерно развивать районы Перми. Погашение муниципального долга — одна из основных задач. В числе планов — расширение участия Перми в национальных проектах, привлечение частных инвестиций», — заявил Эдуард Соснин во время презентации своего доклада.

По его мнению, Пермь имеет большой потенциал для привлечения инвестиций и поэтому нужно адресно сопровождать инвесторов: «Наш город входит в топ-10 по итогам развития ГЧП».

Точкой роста города Эдуард Соснин назвал малый и средний бизнес Перми, поэтому необходимо минимизировать для него барьеры, обеспечить ему устойчивый рост.

«Перспективы для этого есть», — считает он.

В докладе глава краевого минэка также акцентировал внимание на вопросах шаговой доступности детсадов, проблеме переукомплектованности школ и недостатке уличных площадок, благоустройстве всех районов Перми, а не только центра города, качественном и комфортном общественном транспорте и новых подходах в работе с застройщиками.

«Главный принцип — открытость и доступность власти. Жители должны быть информированы о работе администрации», — резюмировал своё выступление основной претендент на должность главы Перми.

Всё будет зависеть от команды

Политтехнолог, кандидат социологических наук Юрий Исаев, комментируя утверждение Эдуарда Соснина в должности главы Перми, отметил, что «один в поле не воин: любому руководителю нужно конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом, с управленцами всех отраслей и сфер деятельности на территории города».

«Это огромная работа! В Перми сильны традиции подобного взаимодействия, здесь даже искусственные конфликты практически не встречаются. Поэтому доверие и лояльность на первом этапе Эдуарду Олеговичу обеспечены. Далее время покажет», — пояснил Юрий Исаев.

Константин Долгановский

Политконсультант Людмила Ознобишина выразила надежду, что «назначение-избрание» Эдуарда Соснина позволит ускорить реализацию многочисленных краевых мегастроек в городе, среди которых ул. Крисанова, ул. Строителей, трасса ТР-53, расширение Соликамского тракта, строительство ТПУ «Пермь II», спортивной арены в районе ДКЖ и, наконец, третьего моста через Каму.

«Хотелось бы обратить внимание на то, что системность, контроль, ответственность и ориентированность на решение проблем жителей — это редкие сочетания для чиновников. Если удастся сформировать команду, обладающую вышеперечисленными характеристиками, это будет плюс. Если нет, то город будет продолжать демонстрировать невысокие рейтинговые показатели партии власти на выборах», — пояснила она.

По мнению Людмилы Ознобишиной, выбор конкурсной комиссии в пользу Эдуарда Соснина и «его технического кандидата» Александра Русанова свидетельствует о том, что «элиты продемонстрировали способность к консенсусу».

Для Александра Русанова, который в итоге проиграл, участие в конкурсе стало работой на свою репутацию — он «прошёл этап конкурса и показал себя лояльным членом команды».

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