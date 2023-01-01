Пермских чиновников наказали за затягивание строительства Дворца молодёжи Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Прокуратура Перми выявила нарушения законодательства в части порядка осуществления закупок при строительстве здания МАУ «Дворец молодёжи» на ул. Петропавловской, 185.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, сначала, после заключения контракта на реконструкцию, объект не был готов к передаче подрядчику, и это привело к нарушению графика выполнения работ. Затем не было заключено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ, что в дальнейшем могло обернуться для исполнителя штрафными санкциями за несвоевременную сдачу.

Также затягивание ввода в эксплуатацию дворца нарушило права и гарантии молодого поколения, так как он предназначен для организации досуговой и общественно-патриотической деятельности молодёжи.

Согласно выводам прокурорской проверки, причинами нарушений явилось отсутствие надлежащего контроля со стороны Управления капитального строительства администрации Перми за деятельностью подведомственного учреждения.

Прокуратура города внесла заместителю главы Перми представление, которое удовлетворено. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время выявленные нарушения устранены, и МАУ «Дворец молодёжи» находится на этапе ввода в эксплуатацию.

Напомним, реконструкция Дворца молодёжи в Перми велась с 2020-го по декабрь 2022 года. После чего дата сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, 25 мая городским управлением капстроительства было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект. В мэрии сообщали, что планируют открыть дворец ко Дню города 12 июня.

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