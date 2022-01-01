Дворец Молодёжи в Перми введут в эксплуатацию к марту 2023 года Ремонтные работы здесь были завершены в декабре Поделиться Твитнуть

Дворец Молодёжи / фото: тг-канал Алексея Дёмкина

Дворец Молодёжи в Перми должны ввести в эксплуатацию к началу марта. Такую задачу строителям поставил глава города Алексей Дёмкин. 9 января он проинспектировал стройку, о чём написал в своём тг-канале.

Градоначальник напомнил, что ремонтные работы на объекте были завершены в конце прошлого года и сейчас ведётся подготовка к сдаче.

Дворец Молодёжи / фото: тг-канал Алексея Дёмкина

«В этом году «Российская студенческая весна» пройдёт именно в Перми, и обновлённый Дворец станет одной из её площадок», — отметил Дёмкин.

В здании обновлены фасад и внутренние помещения, увеличена площадь до 10 тыс. кв. м за счёт строительства пристройки, где разместится театр «Балет Евгения Панфилова». Постановлением горадминистрации финансовый объём работ был установлен в сумме 616 млн руб.

Дворец Молодёжи / фото: тг-канал Алексея Дёмкина





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