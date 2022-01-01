Максим Артамонов В Перми завершена реконструкция Дворца молодёжи Сейчас в здании идут пусконаладочные работы Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

В Перми закончены работы по реконструкции Дворца молодёжи, они длились с 2020 года. Сейчас идут пусконаладочные работы и устанавливается оборудование. Городское УКС готовит здание для приёмки госинспекцией стройнадзора, сообщил в своём telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

По словам чиновника, в здании обновлены фасад и внутренние помещения, а также увеличена площадь до 10 тыс. кв. м за счёт строительства пристройки, где разместится театр «Балет Евгения Панфилова». Таким образом, у театра появится собственное помещение с отдельным входом, репетиционной базой и большим концертным залом.

Напомним, аукцион на реконструкцию Дворца молодёжи городская администрация объявила в октябре 2019 года. Начальная (максимальная) цена составляла 499,9 млн руб. Эти средства были заложены в бюджете Перми. Постановлением горадминистрации финансовый объём работ установлен в сумме 616 млн руб.

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