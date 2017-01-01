Объявлен аукцион на реконструкцию пермского Дворца молодёжи

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пермский дворец молодёжи

Администрация Перми объявила аукцион на реконструкцию МАУ «Дворец молодёжи» (Петропавловская, 185). Согласно документации, начальная (максимальная) цена составляет 499,9 млн руб. Эти средства заложены в бюджете Перми. Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 октября по 24 октября.

Победитель должен закончить все работы в течение трёх лет.

Отметим, что 23 сентября постановлением горадминистрации финансовый объём работ установлен в сумме 616 млн руб.

Предполагается, что эта сумма будет разбита на три года — с 2020 по 2022 год.

Согласно постановлению, в 2020 году на реконструкцию и авторский надзор за выполнением работ предусмотрено максимум 92,9 млн руб., в 2021 году — 193,1 млн руб., в 2022 году планируется выделение 330 млн руб. и сдача объекта в эксплуатацию.

Напомним, в прошлом году на сайте горадминистрации были опубликованы три варианта обновлённого фасада дворца. Правда, сама реконструкция должна была закончиться в 2020 году, но впоследствии сроки были сдвинуты.