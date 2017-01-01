На реконструкцию Дворца молодёжи в Перми власти планируют потратить 616 млн руб.

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Фото с сайта Дворца молодёжи

Реконструкция Дворца молодёжи, расположенного на ул. Петропавловской, 185, обойдётся бюджету в 616 млн руб. Причём эта сумма будет разбита на три года — с 2020 по 2022 год. Предполагаемый финансовый объём работ утверждён постановлением горадминистрации от 23 сентября.

Так, в 2020 году на реконструкцию и авторский надзор за выполнением работ предусмотрено максимум 92,9 млн руб., в 2021 году — 193,1 млн руб., в 2022 году планируется выделение 330 млн руб. и сдача объекта в эксплуатацию.



Напомним, в прошлом году на сайте горадминистрации были опубликованы три варианта обновлённого фасада дворца. Правда, сама реконструкция должна была закончиться в 2020 году, но впоследствии сроки были сдвинуты.