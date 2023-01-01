Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» УКС: Проект реконструкции Дворца молодёжи в Перми получил положительное заключение госэкспертизы На объекте проведут ещё ряд мероприятий, чтобы он прошёл итоговую проверку Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сегодня в Управлении капитального строительства сообщили, что проект реконструкции Дворца молодёжи в Перми получил положительное заключение госэкспертизы.

В ведомстве пояснили, что строительство объекта осуществлялось в соответствии с проектной документацией, в отношении которой в марте 2019 года было выдано положительное заключение государственной экспертизы. Строительство объекта было завершено в декабре 2022 года. В марте 2023 года при проведении проверки Инспекцией государственного строительного надзора (ИГСН) Пермского края были выданы предписания, в том числе в части пожарной безопасности.

По данным УКСа, 25 мая в отношении исправленной проектной документации было получено положительное заключение государственной экспертизы.

Юлия Баталина

«Городские власти готовят к вводу в эксплуатацию Дворец молодёжи, — говорится в комментарии. — Проектная документация была откорректирована в соответствии с замечаниями ИГСН и повторно направлена в государственную экспертизу.

После получения положительного заключения на объекте будет проведён ещё ряд мероприятий для того, чтобы объект прошёл итоговую проверку, получил заключение о соответствии и в дальнейшем был введён в эксплуатацию».

Напомним, на сайте ИГСН Пермского края 25 мая появилась информация о том, что строительные неполадки, выявленные в ходе экспертизы Дворца молодёжи Перми в марте нынешнего года, так и не устранены.

Во время реконструкции во Дворце молодёжи был сооружён новый зал для театра «Балет Евгения Панфилова» с отдельным входом. На 8 июня планировалось торжественное открытие этого зала, но директор театра Марина Несенчук сообщила «Новому компаньону», что в связи с продолжающимися сложностями презентация переносится на осень.

По нашей информации, театр уже начал использовать новое помещение для проведения репетиций, однако, поскольку здание не введено в эксплуатацию, в нём нельзя пользоваться электроприборами, в том числе кондиционерами, поэтому артисты и персонал испытывают серьёзные неудобства.

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