Отремонтированный Дворец молодёжи Перми опять оказался не готов к итоговой проверке Выданные подрядчику предписания не устранены Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Дворец молодёжи Перми не готов к итоговой проверке и получению заключения о соответствии (ЗОС). Об этом сообщили в Инспекции государственного строительного надзора Пермского края.

Там напомнили, что ранее в ходе контрольно-надзорных мероприятий Госстройнадзор выявил во дворце нарушения требований проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности. Подрядчику были выданы предписания, но и в настоящий момент (к 25 мая) полностью они не исполнены.

«Чтобы начать устранять подобные нарушения, требуется прохождение повторной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение 25 апреля. Сейчас документация вновь в работе управления госэкспертизы», — добавили в инспекции.

Ранее в городской администрации сообщали, что надеются на успешное прохождение проверки отремонтированного Дворца молодёжи в конце мая.

Как поясняла начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова, после окончания строительно-монтажных работ перед вводом в эксплуатацию объекта инспектор по пожарной безопасности «высказал ряд замечаний и пожеланий по реализованным проектным решениям». В частности, возникли вопросы по дымоудалению и времени, за которое человек может покинуть здание в случае чрезвычайной ситуации. Так как объект не вновь построенный, а реконструированный, некоторые технические моменты изменить было уже невозможно, отметила Чиркова.

Она заверила, что по итогам совместной работы с Госстройнадзором и инспекцией пожнадзора, были «выработаны оптимальные решения и применены на объекте» и, «если всё будет в порядке», заключение госэкспертизы может быть получено в конце мая, резюмировала чиновница.

Напомним, о том, что Госстройнадзор отказался принимать Дворец молодёжи после реконструкции, «Новый компаньон» сообщил в марте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.