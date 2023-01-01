Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Госстройнадзор отказался принимать Дворец молодёжи после реконструкции Для «Балета Евгения Панфилова» продлена аренда помещений у ОАО «Телта» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин 9 марта посетил Дворец молодёжи по ул. Петропавловской, 185, чтобы на месте обсудить перспективы ввода здания в эксплуатацию. Для тех, кто следит за историей реконструкции этого здания, в результате которой появился собственный малый зал с отдельным входом у театра «Балет Евгения Панфилова», это удивительная новость, поскольку реконструкция была официально завершена ещё в декабре 2022-го, и Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале анонсировал открытие Дворца уже в марте. До 22 февраля нынешнего года «Балет Евгения Панфилова» должен был въехать в новое помещение, в связи с чем прекращалась аренда площадей у ОАО «Телта» в здании по ул. Окулова, 80.

Театр действительно вывез имущество из арендованного помещения и разместил во Дворце молодёжи, однако приступить к работе не может, поскольку Госстройнадзор не принял здание в эксплуатацию, и перспективы этой процедуры выглядят неопределёнными.

Руководитель Управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова сообщила «Новому компаньону»:

«Строительные работы проведены в полном объёме согласно проекту, прошедшему государственную экспертизу. При осмотре объекта инспекцией Государственного строительного надзора был высказан ряд вопросов к проектным решениям, а также несогласие с теми решениями, которые были реализованы в рамках проекта. В настоящее время все замечания проработаны проектировщиками, предложены варианты выхода из ситуации. Эти наработки отправлены нами на государственную экспертизу. В дальнейшем всё будет происходить в рамках полномочий государственной экспертизы и инспекции Госстройнадзора».

Как пояснил источник в мэрии, на уровне проекта всё было согласовано с госэкспертизой, а на уровне готового строительства, прошедшего согласно проекту, здание не было принято надзорным органом, поскольку обнаружились недостатки проекта.

Сейчас предстоит устранение конструктивных особенностей, названных Госстройнадзором неприемлемыми. Какое время это займёт, никто не может ответить точно. Ирина Чиркова лишь говорит, что все сроки определены Градостроительным кодексом.

В мэрии надеются, что удастся сдать Дворец молодёжи в эксплуатацию к маю, поскольку эта площадка задействована в событиях Всероссийской студенческой весны. Для «Балета Евгения Панфилова» ещё на месяц продлена аренда репетиционных помещений в здании ОАО «Телта», поскольку театр уже сформировал репертуар на апрель и май, а в апреле намечена премьера нового спектакля «О принце и нищем» (12+), и билеты на неё уже продаются.

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