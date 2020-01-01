Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В результате реконструкции Дворца молодёжи «Балет Евгения Панфилова» получит собственный зал Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский дворец молодёжи

Театр «Балет Евгения Панфилова» временно располагается на «съёмной квартире» в цехах бывшего завода «Телта» в ожидании окончания реконструкции Дворца молодёжи. Реконструкцию планируется завершить в 2022 году.

Как рассказала «Новому компаньону» директор театра Марина Несенчук, планируется возведение пристроя к существующему зданию справа, там, где сейчас находится небольшой внутренний дворик. В пристрое расположатся трансформируемый малый зал для камерных постановок, несколько новых гримёрных, репетиционных, офисных и служебных помещений.

В результате перестройки театр получит собственный вход с фойе и гардеробом.

Кроме того, параллельно реконструируется большой зал дворца. Предполагается, что театр получит возможность выступать и на этой сцене, однако условия её использования «Балетом Евгения Панфилова» пока не определены.

















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