Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Балет Евгения Панфилова» ставит спектакль по роману Марка Твена
Кроме Принца и Нищего в балете будет танцевать Государственная Печать
Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» в апреле намерен представить премьеру балета «О принце и нищем» (12+) по мотивам романа Марка Твена. Балет ставят штатный хореограф театра Алексей Расторгуев и режиссёр-постановщик Дмитрий Хомяков. Художница Валентина Черепанова создала костюмы в стилистике средневековой Англии.
Алексей Расторгуев,
хореограф-постановщик:
– Принц и нищий у нас не литературные герои, а,
скорее, метафорические. Это противоречивые личностные качества, которые
зачастую прекрасно уживаются в одном человеке. Две стороны одной медали, аверс
и реверс.
Главные партии в спектакле исполняют солисты театра Руслан
Ильзигитов и Евгений Егоров. Есть и главная женская партия – Государственная
Печать, в этой роли выступает звезда театра Мария Тихонова.
Премьера намечена на 17 апреля в частной филармонии
«Триумф».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.