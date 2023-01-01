Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Балет Евгения Панфилова» ставит спектакль по роману Марка Твена Кроме Принца и Нищего в балете будет танцевать Государственная Печать Поделиться Твитнуть

Алексей Расторгуев / театр "Балет Евгения Панфилова"

Алексей Уткин

Пермский театр «Балет Евгения Панфилова» в апреле намерен представить премьеру балета «О принце и нищем» (12+) по мотивам романа Марка Твена. Балет ставят штатный хореограф театра Алексей Расторгуев и режиссёр-постановщик Дмитрий Хомяков. Художница Валентина Черепанова создала костюмы в стилистике средневековой Англии.

Алексей Расторгуев, хореограф-постановщик:

– Принц и нищий у нас не литературные герои, а, скорее, метафорические. Это противоречивые личностные качества, которые зачастую прекрасно уживаются в одном человеке. Две стороны одной медали, аверс и реверс.

Главные партии в спектакле исполняют солисты театра Руслан Ильзигитов и Евгений Егоров. Есть и главная женская партия – Государственная Печать, в этой роли выступает звезда театра Мария Тихонова.

Премьера намечена на 17 апреля в частной филармонии «Триумф».

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