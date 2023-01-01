Госэкспертиза может одобрить реконструкцию пермского Дворца молодёжи в конце мая На объекте побывали депутаты городской думы Поделиться Твитнуть

фото: Пермская городская дума

Депутаты Пермской городской думы провели выездное совещание в пермском Дворце молодёжи, реконструкция которого завершилась в декабре, однако разрешительные документы на его эксплуатацию до сих пор не получены. Депутатов интересовало, когда Дворец сможет принять первых посетителей, прокомментировали в пресс-службе думы.

Как пояснила начальник управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова, после окончания строительно-монтажных работ в ходе проверки перед вводом в эксплуатацию инспектор по пожарной безопасности «высказал ряд замечаний и пожеланий по реализованным проектным решениям». В частности, возникли вопросы по дымоудалению и времени, за которое человек может покинуть здание в случае чрезвычайной ситуации. Так как объект не вновь построенный, а реконструированный, некоторые технические моменты изменить было уже невозможно, отметила Чиркова.

По итогам совместной работы с Госстройнадзором и инспекцией пожнадзора, «выработаны оптимальные решения и применены на объекте». Таким образом, «если всё будет в порядке», заключение госэкспертизы может быть получено в конце мая, резюмировала чиновница.

Напомним, о том, что Госстройнадзор отказался принимать Дворец молодёжи после реконструкции, «Новый компаньон» сообщил в марте. Тогда в мэрии заявили, что надеются сдать Дворец молодёжи в эксплуатацию к маю, поскольку эта площадка задействована в событиях Всероссийской студенческой весны.

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