Елена Синица Власти Перми озвучили, какие объекты завершат ко Дню города В частности, планируется закончить реконструкцию МАУ «Дворец молодёжи» Поделиться Твитнуть

Дворец Молодёжи / фото: тг-канал Алексея Дёмкина

Сегодня, 25 апреля, проходит пленарное заседание Пермской городской думы. На нём первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин озвучил, какие объекты и работы будут завершены в краевой столице к 300-летнему юбилею — 12 июня 2023 года.

Так, например, в числе объектов, которые планируется закончить к этой дате: реконструкция МАУ «Дворец молодёжи», благоустройство площади Трёх столетий, сквера им. Татищева, сквера им. Дзержинского, бульвара по ул. Крупской (от ул. Макаренко до ул. Ушинского).

Помимо этого, ко Дню города завершат работы в сквере по ул. Яблочкова, сквере «Мемориал Победы», сквере по ул. Академика Веденеева.

Также планируется привести в порядок участок ул. Ленина (от ул. Крисанова до площади Гайдара), ремонт на Слудской горке. Завершатся работы и на проезжей и бульварной части Комсомольского проспекта, на отдельных участках ул. Сибирской.

Также Хайруллин рассказал, что к 12 июня завершатся работы по берегоукреплению набережной в Кировском районе. Он также уточнил, что часть набережной откроют на время празднования.

Он сообщил и о ремонте фасадов домов. Так, до 12 июня на Комсомольском проспекте отремонтируют ещё 19 домов, вблизи эспланады — три дома, на ул. Ленина — четыре и на ул. Сибирской — два.

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