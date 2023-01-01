В Прикамье состоялось открытие Всероссийского форума работающей молодёжи Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми состоялась церемония открытия Всероссийского форума рабочей молодёжи, входящего в линейку платформы "Росмолодёжь.События". Участниками стали более 300 чел. со всей России: представители сообществ молодых специалистов и кадрового резерва компаний в возрасте 18-35 лет, члены молодёжных объединений, рабочая молодёжь, а также известные HR-эксперты и представители органов власти.

Обращаясь к участникам всероссийского форума с приветственным словом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в год 300-летия Перми для региона большая честь принимать талантливых, целеустремленных и работающих молодых людей со всей страны. Он также поблагодарил Росмолодёжь за оказанное доверие и порекомендовал ребятам, помимо событий форума, уделить внимание знакомству с Пермским краем и его столицей.

«Знаю, что некоторые участники уже посетили уникальную выставку «Оружие Победы», также вам предстоят экскурсии на предприятия региона. Хотелось бы, чтобы вы почувствовали дух Прикамья как опорного края державы, который на протяжении нескольких лет буквально ковал «Оружие Победы». На форуме рабочей молодёжи сделан акцент на сопричастность молодых специалистов к миссии и интересам предприятий, малой Родины и всей России. Многие уважаемые и масштабные производства уже разработали собственные стратегии развития. Очень важно, чтобы молодые специалисты прониклись этими идеями и могли найти возможности для карьерного роста и реализации себя. Ещё одна важная вещь, которую вам предстоит сделать, — разработать свой ключевой продукт — «Манифест работающей молодёжи», который станет инструкцией по вовлечению молодых людей на предприятия и в дальнейшем будет распространён по всей стране», — пояснил Дмитрий Махонин.

Руководитель трека "Росмолодежь.Карьера" Дмитрий Литвин, обращаясь к участникам форума, пожелал, чтобы идеи, с которыми молодые люди приехали на площадку, были реализованы: «Форум — агрегация возможностей самореализации, карьерного развития, получения новых знаний, коммуникации, обучения, которые есть у молодёжи в нашей стране. Важно сказать, что трек "Росмолодежь.Карьера" сосредоточен именно на создании инструментов, способствующих формированию индивидуальных траекторий развития молодых специалистов», — заключил Дмитрий Литвин.

Ключевым событием первого дня форума стала панельная дискуссия «Молодые специалисты как драйвер развития предприятий». Участие в обсуждении приняли Дмитрий Махонин, Дмитрий Литвин, депутат Госдумы ФС РФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева, а также генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

По словам главы региона, сегодня в крае живут порядка 400 тыс. человек работающей молодёжи, а это примерно 60% от всей молодёжи Прикамья. Он обратил внимание, что крупнейшие предприятия Пермского края заинтересованы в том, чтобы к ним трудоустраивались молодые специалисты.

«Мы видим, что в последние года крупные предприятия и компании создают комфортные условия для адаптации ребят на новом рабочем месте, предлагают помощь в решении жилищного вопроса, реализуют программы наставничества и, конечно, обеспечивают их достойной заработной платой. Считаем, что из всех субъектов ПФО в Пермском крае средняя заработная плата является одной из самых высоких. Помимо выплат, молодые специалисты работают на новейшем оборудовании и всегда обеспечены безопасной, комфортной и красивой спецодеждой», — поделился глава Прикамья.

Особое внимание также уделяется комфорту самореализации молодых людей. В частности, во всех территориях края строятся больницы, школы, спортивные площадки.

Заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников подчеркнул, что в Прикамье активно развиваются инструменты для построения карьеры с юношеского возраста «Мы активно привлекаем молодые кадры во все отрасли и создаём необходимые условия, чтобы молодые ребята оставались жить и работать в Прикамье. На каждом крупном предприятии региона сформирован свой молодёжный актив. Этот форум — отличная возможность познакомить и другие регионы с опытом Пермского края».

Участники встречи также отметили, что органам власти и компаниям необходимо выстраивать взаимодействие в части молодёжной политики. Это позволит реализовывать проекты с учётом реального запроса от работодателей, настраивать образовательные программы с учётом требований экономической и социальной сферы. Спикеры сошлись во мнении, что у современной молодёжи есть мотивация и готовность включаться в корпоративные сообщества молодых специалистов.

Деловая программа форума рабочей молодёжи платформы "Росмолодёжь.События" была построена вокруг ключевых смыслов: «Жить и работать в России», «Не работа, а миссия», «Труд со смыслом». Совместными усилиями, вместе с наставниками и экспертами форума участники разработают итоговый продукт — «Манифест лидера мнений работающей молодёжи», который в дальнейшем будет распространен по предприятиям страны. Манифест будет включать в себя пошаговый план вовлечения молодёжи в командную деятельность по развитию предприятий, основным инструментом для этого станет вход в экосистему Росмолодёжи.

Впереди у молодых специалистов встреча с лётчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Сергеем Рязанским, экскурсии на крупные предприятия региона: ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ПАО «Протон-ПМ», Пермская целлюлозно-бумажная компания, АО «ОДК-Пермские моторы», «Редуктор-ПМ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «ЭР-Телеком Холдинг», «Сибур-Химпром», ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» и ПАО НПО «Искра».

Социально значимые проектные инициативы участники смогут защитить на грантовом конкурсе Росмолодёжи и выиграть на реализацию идеи до 1 млн руб. Имена победителей станут известны в финальный день форума.

Организаторами Всероссийского форума рабочей молодёжи выступают трек Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) "Росмолодёжь.Карьера" и Агентство по делам молодёжи Пермского края.

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