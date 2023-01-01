Алёна Бронникова Депутаты обсудили законопроект губернатора о передаче части полномочий мэрии Перми краю В целом была одобрена передача 8 полномочий из 16 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

На заседании комитета Законодательного собрания Прикамья по развитию инфраструктуры 22 августа рассмотрели законопроект о перераспределении отдельных полномочий между администрацией Перми и краевым правительством. Аналитики и прокуратура внесли поправки об исключении половины пунктов.

Согласно проекту закона, предлагается перераспределить 16 полномочий из четырёх отраслевых блоков: в сфере земельных отношений, образования, торговли и рекламы и инфраструктуры, на неограниченный срок с 1 января следующего года. Расходы планируется направить из бюджета региона.

«В настоящее время отраслевыми министерствами подготовлен проект поправок по курируемым сферам. В частности, предлагается исключить из законопроекта полномочия в сфере земельных отношений в полном объёме. В сфере образования предлагается исключить премирование руководителей, а дополнить проведением аттестации кандидатов на должность образовательного учреждения», — сообщила заместитель руководителя администрации губернатора Прикамья Мария Геворгян.

Кроме того, было предложено в полном объёме исключить перераспределение полномочий в сфере торговой деятельности и рекламы и полномочия по контролю за теплоснабжающими организациями, погребению и похоронному делу. Однако в части инфраструктурного блока будут добавлены два пункта по утверждению проекта схемы теплоснабжения и заключения соглашения об исполнении схемы с единой теплоснабжающей организацией. В целом из 16 предлагаемых полномочий планируется перераспределить всего 8.

Больше всего замечаний и вопросов вызвало предложение о принятии решений краевыми властями по премированию, назначению и увольнению руководителей образовательных организаций. Представители государственно-правового и аналитического управлений аппарата Заксобрания и прокуратуры отметили, что для установления единообразия регулирования деятельности образовательных учреждений необходима передача всех полномочий, а не отдельных. А назначать руководителей может только учредитель — муниципальные власти.

При этом министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что сейчас подобная практика вводится во всех регионах страны. Инициатором проекта является федеральное министерство просвещения, которое предлагает единую стратегию образования и централизацию системы образования.

По итогам заседания было принято решение рассмотреть законопроект в первом чтении на ближайшем пленарном заседании краевого парламента. Затем проект будет отправлен на доработку ко второму чтению в сентябре.

Напомним, в конце мая этого года стало известно, что глава Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. В августе представители администрации губернатора и прокуратуры подготовили предложения по изменению законопроекта.





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