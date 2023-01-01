Максим Артамонов

Из законопроекта о передаче полномочий мэрии Перми на уровень региона исключат часть сфер

Администрация губернатора внесла в документ поправки

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Законодательное собрание Пермского края

  Константин Долгановский

Представители администрации губернатора подготовили предложения по изменению законопроекта, который касается перераспределения отдельных полномочий между властями Перми и региона. Планируется, что законопроект доработают между чтениями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента. 

Поправки в законопроект обсудили на площадке Законодательного собрания Прикамья. 

Планируется, что поправками в законопроект из списка полномочий, ранее заявленных к перераспределению, исключат полномочия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в сфере розничной продажи, размещения рекламы и функции по утверждению схемы НТО, а также полномочия по организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

Кроме того, депутаты и чиновники скорректируют статьи по передаче полномочий в сфере образования и в области коммунального хозяйства. 

Поправки внесут после рассмотрения проекта закона в первом чтении на заседании краевого парламента 24 августа. Соответствующий документ в повестку внесён губернатором Дмитрием Махониным.


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