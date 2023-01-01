Алёна Бронникова В повестку августовского ЗС внесён законопроект о передаче полномочий мэрии Перми на краевой уровень В список вошло 16 пунктов о перераспределении обязанностей Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой краевого Законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания Прикамья рассмотрят на заседании 24 августа в первом чтении законопроект о перераспределении отдельных полномочий между краевыми властями и органами местного самоуправления Пермского городского округа. Соответствующий документ в повестку внесён губернатором Дмитрием Махониным.

Согласно проекту, краевое правительство будет осуществлять часть полномочий, которые сейчас курируют власти Перми. Всего в документ внесено 16 пунктов в сферах: земельных отношений, тепло- и водоснабжения и водоотведения, образования, торговой деятельности и рекламы, погребения и похоронного дела.

Так, на краевой уровень предлагается перенести распоряжение земельными участками, на которые не разграничена государственная собственность — их образование, продажа, обмен, передача и прочее. В сфере образования правительство региона сможет принимать решения о назначении, увольнении или премировании руководителей организаций. Касательно торговли и рекламы, региону переходят полномочия по утверждению схем размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов. А также утверждение схем водоснабжения и водоотведения, технических заданий на разработку инвестиционных программ.

«Централизация полномочий на уровне края позволит оперативно решать вопросы в указанной сфере, будет способствовать единообразию региональной политики и её совершенствованию», — сообщается в пояснительной записке.

В документах к законопроекту указано, что документ был направлен и.о. руководителя Администрации губернатора Александром Смертиным на согласование экс-главе Перми Алексею Дёмкину 22 мая 2023 года. Реализация проекта запланирована с 1 января 2024 года на неограниченный срок. Финансирование будет вестись за счёт краевого бюджета.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что число сотрудников администрации Перми после перераспределения ряда полномочий мэрии на краевой уровень может сократиться примерно на 500 человек. Кроме того, планируется существенное обновление руководства. Более точная информация будет известна после принятия решения о законопроекте в августе-сентябре текущего года.





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