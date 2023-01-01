В администрации Перми могут сократить 500 чиновников Ожидается замена заместителей главы города и руководители районов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Число сотрудников администрации Перми после перераспределения ряда полномочий мэрии на краевой уровень может сократиться примерно на 500 человек (сейчас во властной структуре трудится 1,8 тыс. чиновников), также произойдёт существенное обновление руководящего состава. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Изданию стало известно, что краевые власти и мэрия после ухода главы Алексея Дёмкина разрабатывают новую структуру администрации.

Сокращение объясняется тем, что региональные власти планируют забрать с городского уровня ряд значимых полномочий: теплоснабжение и водоснабжение, земельные отношения, образование, торговлю, рекламу, обращение с отходами, погребение и похоронное дело.

Официально в краевом правительстве не подтверждают конкретные цифры готовящегося сокращения. Там отмечают, что всё будет зависеть от объёма переданных полномочий, который окончательно определится только в августе-сентябре.

По данным издания, кроме сокращения, существенно изменится руководящий состав мэрии. Так, уйдут первый замглавы Эдуард Хайруллин, вице-мэр по социальным вопросам Алексей Грибанов, коммунальный вице-мэр Игорь Субботин. Место Грибанова может занять руководитель Ленинского района Александр Русанов, а кресло Субботина может достаться главе Кировского района Михаилу Борисову. Под вопросом продолжение работы в мэрии "дорожного" замглавы Дмитрия Галиханова.





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