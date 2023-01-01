Елена Синица У властей Перми могут забрать ещё ряд полномочий Перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем может произойти уже в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. Об этом стало известно в рамках заседания инфраструктурного комитета Законодательного собрания региона. Законопроекты в скором времени внесут для рассмотрения в парламент.

В частности, предполагается передача региональным властям полномочий в сферах образования (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций), градостроительной деятельности (распоряжение земельными участками и земельный контроль).

В части торговой деятельности и рекламы от города к региону могут перейти полномочия по утверждению схемы НТО, а также схемы рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, по проведению торгов и заключению договоров.

Также в случае принятия законопроекта региональные власти будут отвечать за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и др.

Поясняется, что централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в указанных сферах и будет способствовать единообразию региональной политики и её совершенствованию.

Другим проектом закона предполагается перераспределить полномочия в части дорожного хозяйства. Речь идёт об организации и мониторинге дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, о содержании дорожных знаков, об оборудовании для автоматической фиксации и мониторинга интенсивности движения транспорта.

Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счёт бюджета Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.