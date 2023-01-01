Максим Артамонов На законопроект о перераспределении полномочий между администрацией и правительством поступили замечания прокуратуры Ведомство внесло предложение о корректировке документа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края внесла предложение о корректировке законопроекта о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краевым правительством. В ведомстве посчитали, что некоторые предложения региональных властей противоречат федеральному законодательству. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В частности, краевые власти не могут взять на себя полномочия по муниципальному контролю за деятельностью единой теплоснабжающей организации и полномочия органов местного самоуправления по установлению запрета продажи алкоголя на определенных территориях.

Также региональное правительство не в праве назначать и увольнять директоров школ, потому что учредителем и собственником образовательных учреждений является город.

Кроме того, в прокуратуре выступили против передачи на краевой уровень полномочий по разработке и утверждению схем размещения НТО и наружной рекламы, поскольку эти объекты расположены на муниципальной земле, а законопроект ограничивает органы местного самоуправления в распоряжении собственным имуществом.

Напомним, в конце мая этого года стало известно, что глава Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. В августе представители администрации губернатора подготовили предложения по изменению законопроекта.





Планируется, что на заседании краевого парламента 24 августа проект закона будет рассмотрен в первом чтении с учётом поправок.

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