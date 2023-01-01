Максим Артамонов
На законопроект о перераспределении полномочий между администрацией и правительством поступили замечания прокуратуры
Ведомство внесло предложение о корректировке документа
Прокуратура Пермского края внесла предложение о корректировке законопроекта о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краевым правительством. В ведомстве посчитали, что некоторые предложения региональных властей противоречат федеральному законодательству. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
В частности, краевые власти не могут взять на себя полномочия по муниципальному контролю за деятельностью единой теплоснабжающей организации и полномочия органов местного самоуправления по установлению запрета продажи алкоголя на определенных территориях.
Также региональное правительство не в праве назначать и увольнять директоров школ, потому что учредителем и собственником образовательных учреждений является город.
Кроме того, в прокуратуре выступили против передачи на краевой уровень полномочий по разработке и утверждению схем размещения НТО и наружной рекламы, поскольку эти объекты расположены на муниципальной земле, а законопроект ограничивает органы местного самоуправления в распоряжении собственным имуществом.
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