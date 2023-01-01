Алёна Бронникова Торги по продаже «Мотовилихинских заводов» выиграл производитель бронеавтомобилей АО «Ремдизель» предложило за пермский завод 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе процедуры банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» завершились торги по продаже стратегического имущественного комплекса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дочернюю компанию Ростеха «РТ-Капитал», победителем стал завод по производству бронированных автомобилей из Татарстана АО «Ремдизель». Он предложил цену в 1,3 млрд руб.

В компании уточнили, что на участие в торгах поступила одна заявка. Согласно законодательству, Российская Федерация должна в течение месяца заключить договор купли-продажи с победителем.

«Сделано всё, чтобы стратегически важное предприятие сохранило свой профиль, боеспособность и продолжало безостановочно поставлять необходимую армии технику в рамках гособоронзаказа», — цитирует источник ТАСС.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что «Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

АО «Ремдизель» зарегистрировано в Набережных Челнах в августе 2000 года. Выпускает технику для эксплуатации в Вооружённых силах, в основном это бронеавтомобили «Тайфун» и бронемашина З-СТС. По информации СБИС, генеральный директор компании — Захаров Александр Владимирович. Размер уставного капитала 166 млн руб. Компания принимала участие в 74 торгах, выиграв из них 46. Основным заказчиком является Росгвардия.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.