«Мотовилихинские заводы» могут продать до 20 сентября Имущественный комплекс на следующей неделе подешевеет до 853 млн рублей Поделиться Твитнуть

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Конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) Андреем Берсеневым опубликовано сообщение об изменении объявления о проведении торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Берсенев уведомил потенциальных покупателей о возобновлении торгов посредством публичного предложения со второго этапа. Согласно обнародованным сведениям, торги могут продлиться до 20 сентября этого года включительно, и с 18 сентября лот может быть реализован по минимальной цене 853 325 912,8 руб. Информация опубликована на ЕФРСБ.

Ранее сообщалось, что 14 августа торги МЗ приостанавливались на основании уведомления ФАС о принятии к рассмотрению жалобы ООО «Ветер перемен» на действия конкурсного управляющего.

До приостановки последним периодом торгов назывался период с 8 по 12 сентября.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

Первые торги по реализации имущества комплекса завода были объявлены осенью 2022 года. Начальная цена лота на тот момент составляла 9,37 млрд руб.

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