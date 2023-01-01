«Мотовилихинские заводы» могут продать до 20 сентября
Имущественный комплекс на следующей неделе подешевеет до 853 млн рублей
Конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) Андреем Берсеневым опубликовано сообщение об изменении объявления о проведении торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Берсенев уведомил потенциальных покупателей о возобновлении торгов посредством публичного предложения со второго этапа. Согласно обнародованным сведениям, торги могут продлиться до 20 сентября этого года включительно, и с 18 сентября лот может быть реализован по минимальной цене 853 325 912,8 руб. Информация опубликована на ЕФРСБ.
Ранее сообщалось, что 14 августа торги МЗ приостанавливались на основании уведомления ФАС о принятии к рассмотрению жалобы ООО «Ветер перемен» на действия конкурсного управляющего.
До приостановки последним периодом торгов назывался период с 8 по 12 сентября.
Напомним, «Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.
Первые торги по реализации имущества комплекса завода были объявлены осенью 2022 года. Начальная цена лота на тот момент составляла 9,37 млрд руб.
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