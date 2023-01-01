Возобновлены торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» Они приостанавливались из-за жалобы в ФАС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Организатор торгов — конкурсный управляющий ПАО Специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев уведомил о возобновлении торгов по продаже имущества предприятия посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса. Информация опубликована на ЕФРСБ.

Уточняется, что торги возобновляются с учётом разъяснений ФАС России, изложенных в письме от 16 августа.

Ранее сообщалось, что 14 августа торги приостанавливаются на основании уведомления ФАС о принятии к рассмотрению жалобы ООО «Ветер перемен» на действия организатора торгов.

Суть претензии ООО не раскрывалась.

Напомним, имущество продаётся посредством публичного предложения с 7 июля. Начальная цена лота составляла 8,533 млрд руб. Торги проводятся по 12 сентября 2023 года. Каждые три рабочих дня цена снижается на 10%. К последнему периоду, с 8 по 12 сентября, стоимость лота упадёт до 853 млн руб.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

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