ФАС приостановила торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» На действие организатора торгов поступила жалоба Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Организатор торгов — конкурсный управляющий ПАО Специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев уведомил о приостановлении торгов по продаже имущества предприятия посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса. Информация опубликована на ЕФРСБ.

Отмечается, что торги приостанавливаются на основании уведомления ФАС о принятии к рассмотрению жалобы ООО «Ветер перемен» на действия организатора торгов.

Суть претензии ООО не раскрывается. Известно лишь, что её рассмотрение назначено на 12:00 (мск) 16 августа и будет проходить в дистанционном режиме.

Напомним, 30 июня конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев объявил о проведении на электронной торговой площадке ВЭТП торгов по продаже имущества предприятия посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса.

Начальная цена лота составляла 8,533 млрд руб. Торги проводятся с 7 июля по 12 сентября 2023 года. Каждые три рабочих дня цена снижается на 10%. К последнему периоду, с 8 по 12 сентября, стоимость лота упадёт до 853 млн руб.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

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