Имущество ПАО «Мотовилихинские заводы» выставлено на торги за 8,5 млрд рублей К сентябрю цена актива может упасть в десять раз Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев 30 июня объявил о проведении на электронной торговой площадке ВЭТП торгов по продаже имущества предприятия посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса.

Как сообщает ЕФРСБ, на торги выставляется имущество, находящееся в залоге у конкурсных кредиторов ООО «РТ-Капитал», ПАО «Промсвязьбанк», ИП Щербаковой А.А. и другое имущество, не обременённое залогом. Часть его предназначена «для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации. Также в лоте есть объекты культурного наследия, недавно в лот были включены кислородная станция, склад баллонов и участки под ними.

Начальная цена лота составляет 8,533 млрд руб. Торги будут проводиться с 7 июля по 12 сентября 2023 года. Каждые три рабочих дня цена будет снижаться на 10%. К последнему периоду с 8 по 12 сентября стоимость лота упадёт до 853 млн руб.

Ранее, 23 июня, имущество предприятия выставлялось на торги за 9,481 млрд руб. Позднее они были отменены.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

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