Торги по продаже имущественного комплекса «Мотовилихинских заводов» отменены Это связано с внесением изменений в состав лота Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев уведомил об отмене торгов по реализации имущественного комплекса предприятия в лоте № 1 посредством публичного предложения в форме закрытого конкурса, объявленных 24 марта 2023 года.

«Торги отменены в связи с утверждением собранием кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы» Изменений № 1 в Положение № 13 о порядке, сроках и условиях продажи имущества ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы», — говорится в объявлении на ЕФРСБ.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», в состав лота были включены несколько активов предприятия (кислородная станция, склад хранения кислородных баллонов, а также участки под ними), которые раньше считались непрофильными.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратурой РФ в Арбитражный суд Пермского края направлено ходатайство о вступлении в дело по банкротству ПАО «Мотовилихинские заводы». Ходатайство будет рассмотрено судом 4 июля. Своё желание участвовать в деле надзорный орган мотивировал тем, что МЗ — одно из ключевых оборонных предприятий.

Ходатайство Генеральной прокуратуры поступило в тот момент, когда ведутся споры по оценке имущественного комплекса машхолдинга. Ряд миноритарных акционеров считают её заниженной и оспаривают. А в отношении акционера Юрия Медведюка возбуждено уголовное дело.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

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